Край на плащането в брой в Община Русе: Въвеждат нова система за обслужване
Промяната е част от въвеждането на нова система за обслужване, която цели да модернизира и ускори процеса на работа с граждани.
Поради приключването на финансовата 2025 година, утре – 29 декември (понеделник), е последният ден за работа с граждани на касите и ПОС терминалите в сградата на Община Русе. Плащания ще се приемат само до 11:30 часа.
За изнесения офис на дирекция "Местни данъци и такси“ в квартал "Дружба 3" (блок 4) крайният срок за плащания в брой е малко по-удължен – до 13:00 часа на 29 декември.
Алтернативни методи за плащане
Гражданите, които предпочитат да използват услугите на финансови посредници, разполагат с един ден повече. До 12:00 часа на 30 декември (вторник) ще могат да се извършват плащания чрез:
"Български пощи“ ЕАД
Търговски банки
Дигитални портфейли и виртуални ПОС терминали
Административното обслужване и работата с граждани в дирекция "Местни данъци и такси“ ще бъдат възобновени по новия график в 08:30 часа на 5 януари (понеделник).
