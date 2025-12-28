Община Русе преминава към напълно безкасово плащане на административни услуги от началото на следващата година. От 5 януари 2026 г. гражданите вече няма да могат да заплащат такси в брой на гишетата в административната сграда, а само чрез ПОС терминал или по банков път, предаде DUNAV MOST.Промяната е част от въвеждането на нова система за обслужване, която цели да модернизира и ускори процеса на работа с граждани.Поради приключването на финансовата 2025 година, утре – 29 декември (понеделник), е последният ден за работа с граждани на касите и ПОС терминалите в сградата на Община Русе. Плащания ще се приемат само до 11:30 часа.За изнесения офис на дирекция "Местни данъци и такси“ в квартал "Дружба 3" (блок 4) крайният срок за плащания в брой е малко по-удължен – до 13:00 часа на 29 декември.Алтернативни методи за плащанеГражданите, които предпочитат да използват услугите на финансови посредници, разполагат с един ден повече. До 12:00 часа на 30 декември (вторник) ще могат да се извършват плащания чрез:"Български пощи“ ЕАДТърговски банкиДигитални портфейли и виртуални ПОС терминалиАдминистративното обслужване и работата с граждани в дирекция "Местни данъци и такси“ ще бъдат възобновени по новия график в 08:30 часа на 5 януари (понеделник).