Във Facebook групата "Русе +" се появи красив кадър на комета близо до хоризонта. За това съобщава Георги Георгиев, който сам заснема явлението в небето над село Иваново."Може да бъде наблюдавана с бинокъл или малък телескоп, в посока северозапад, вляво от съзведието "Голяма мечка", почти веднага след залез до около 21:30, когато се скрива под хоризонта", пише той.По думите му в публикацията снощи вятърът е бил доста силен и въпреки, че мястото е осветено, фокусът на детайлите в предния план е бил изключително труден.