На 6 май във вечерните часове в Първо районно управление – Русе е постъпил сигнал за взломна кражба от гаражна клетка в централната част на града. По данни на потърпевшия, за период от приблизително два месеца неизвестен извършител е проникнал в помещението след срязване на катинар.

От гаража са били демонтирани четири автомобилни гуми с алуминиеви джанти от паркиран лек автомобил, както и различни инструменти, сред които комплекти гедории и заваръчен апарат. Стойността на нанесените материални щети предстои да бъде уточнена. На местопроизшествието е извършен оглед, като по случая е започнато разследване, в хода на образувано досъдебно производство за престъпление по НК.