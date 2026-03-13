Бързо производство за кражба от търговска верига. За това съобщиха от полицията в Русе.На 12 март около обяд в Първо РУ е получен сигнал от търговски обект на голяма търговска верига на улица "Майор Атанас Узунов“ в Русе за установена кражба на стоки след касовата зона. На място е задържан 41-годишен мъж от Русе, известен на органите на реда. По първоначални данни той е отнел хранителни и нехранителни стоки на стойност около 90 евро.По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.