Кражба от търговска верига в Русе, задържан е 41-годишен мъж
© Wikipedia / Пламен Петров
На 12 март около обяд в Първо РУ е получен сигнал от търговски обект на голяма търговска верига на улица "Майор Атанас Узунов“ в Русе за установена кражба на стоки след касовата зона. На място е задържан 41-годишен мъж от Русе, известен на органите на реда. По първоначални данни той е отнел хранителни и нехранителни стоки на стойност около 90 евро.
По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов встъпиха в длъжност като з...
15:25 / 12.03.2026
"Топлофикация Русе" с позиция за трудовия инцидент с пострадал ра...
13:27 / 12.03.2026
Затварят Дунав мост при Русе за спешен ремонт на настилката
11:02 / 12.03.2026
Работник е с опасност за живота след инцидент в "Топлофикация – Р...
10:48 / 12.03.2026
Министър Сергей Игнатов и кметът Пенчо Милков наградиха победител...
10:16 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.