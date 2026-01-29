Кризисната трапезария към БЧК в Русе се нуждае от хранителни продукти, за да продължи да се грижи за бездомните хора в града
Кризисната трапезария на Българския червен кръст в Русе продължава да осигурява топъл обяд и подкрепа за бездомните и скитащите хора в града до март, пише БНТ.
Близо 50 души ежедневно разчитат на кранителните продукти от трапезарията. От началото на годината много дарители са проявили интерес и са поискали да помогнат.
"На първо място искам да благодаря на нашите дарители, защото само за седмица получихме много консерви и други хранителни продукти, които получихме и раздаваме директно на хората, посещаващи нашата зимна трапезария“, каза директорът на русенската структура на БЧК, госпожа Ябанозова.
Всеки, който желае да помогне, може да дари храна за директна консумация, като боб с кюфтета, лютеница, пастети или хляб. Трапезарията се намира на ул. "Гурко“ 10, а обядите се раздават между 12 и 14 часа.
