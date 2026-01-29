Месец, преди да преустанови работата си кризисната трапезария към БЧК в Русе има нужда от хранителни продукти, за да продължи да се грижи за бездомните хора в града. През първите два месеца средствата за продуктите се осигуряват от националното ръководство на хуманитарната организация, но от януари това е грижа на местната общност.Кризисната трапезария на Българския червен кръст в Русе продължава да осигурява топъл обяд и подкрепа за бездомните и скитащите хора в града до март, пише БНТ.Близо 50 души ежедневно разчитат на кранителните продукти от трапезарията. От началото на годината много дарители са проявили интерес и са поискали да помогнат."На първо място искам да благодаря на нашите дарители, защото само за седмица получихме много консерви и други хранителни продукти, които получихме и раздаваме директно на хората, посещаващи нашата зимна трапезария“, каза директорът на русенската структура на БЧК, госпожа Ябанозова.Всеки, който желае да помогне, може да дари храна за директна консумация, като боб с кюфтета, лютеница, пастети или хляб. Трапезарията се намира на ул. "Гурко“ 10, а обядите се раздават между 12 и 14 часа.