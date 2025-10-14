С кръгла маса за живота и творчеството на родения в Русе Нобелов лауреат по литература Елиас Канети, в крайдунавския град поставиха началото на поредица от събития, посветена на 120-ата годишнина от рождението му. Инициативата, която бе открита по-рано днес от заместник областния управител Георги Георгиев, се организира от Международно дружество "Елиас Канети“.Същевременно през настоящата година се отбелязват и 20 години от основаването на Австрийската библиотека в Русе. Утре се предвижда ръководството на Областната администрация да се срещне австрийския посланик Н. Пр. Андреа Икич-Бьом, а председателят на Международното дружество проф. д-р Пенка Ангелова ще бъде отличена с Голямата сребърна значка за заслуги към Република Австрия."Да четем Канети днес означава да се опитаме да съхраним своята индивидуалност в един прекалено забързан свят. Неговото творчество ни подсеща, че знанието, самопознанието и паметта са единствените форми на истинска свобода. В епоха, в която масовото съзнание може лесно да се поддаде на манипулации, Канети остава тревожно актуален“, заяви Георгиев.Той отчете и ролята на проф. Ангелова за развитието на междурегионалното сътрудничество на Стария континент и опазването на европейската идентичност. "В свят, където често надделяват разделението и страха, европейските ценности са нашият общ език на надеждата. Те ни учат да уважаваме различието, да защитаваме човешките права и да вярваме, че силата не е в противопоставянето, а в сътрудничеството. Днес повече от всякога имаме нужда да живеем според тези ценности, а не само да ги изговаряме“, допълни Драганов.Събитието събра гости освен от България, още от Австрия, Германия, Швейцария и Турция. "Около рождението на Канети отбелязваме и 31 години от смъртта му. В този контекст започва едно ново издание на неговото творчество, в което ще бъдат публикувани неща, били под негова забрана“, сподели още проф. Ангелова. Тя обясни още, че става дума за произведения с допълнения, като "Спасеният език“ и "Слуховидецът“. Това най-вероятно ще се случи в Цюрих.