Кученца от приюта в Русе гостуват в библиотека "Любен Каравелов"
©
"Заповядайте, за да се запознаете, погушкате, разходите и влюбите в най-малките кученца на приюта в град Русе. Може би някои от вас ще намерят място за тях в своите домове. Елате и бъдете част от това изпълнено с добрина и щастие събитие, а на по-страхливите можем да прочетем приказка, за да ги предразположим", пишат от библиотеката в своите социални мрежи.
Всички желаещи да се включат в инициативата могат да го направят в следващите дни. Събитието ще продължи утре, 12 декември, от 10:00 до 15:00 часа. В съботния ден, 13 декември, кученцата ще бъдат на разположение на посетителите от 12:00 до 15:00 часа.
Освен емоционалната среща с животните, посетителите могат да подкрепят дейността на приюта и материално. На място е поставена специална кутия за дарения, като средствата и материалите ще бъдат използвани за закупуване на обезпаразитяващи препарати и лекарства за настанените в приюта кучета.
Още от категорията
/
Русенският университет организира благотворителен коледен базар в подкрепа на деца и младежи с увреждания
10.12
УНИЦЕФ и учениците от ПГ по туризъм в Русе представиха "Кутията на подкрепата" за училище без насилие
09.12
Над 800 участници от различни детски и младежки клубове се включиха в традиционното "Коледно надиграване" в Русе
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русенци изпълниха центъра на града, за да изразят своето недоволс...
19:18 / 10.12.2025
Ето какви промени се налагат на ПОС-терминалите и касите в Община...
15:54 / 10.12.2025
ВиК - Русе временно спира плащания заради въвеждането на еврото
13:46 / 10.12.2025
Русе стартира информационна кампания срещу HPV сред младежите
13:21 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.