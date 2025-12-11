Днес малките четириноги членове на Общинския приют за безстопанствени животни в Русе превзеха детския отдел на Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Библиотечко. Инициативата "Прочети приказка на куче" предоставя възможност на малките и големите читатели да се докоснат до животните в нетрадиционна обстановка."Заповядайте, за да се запознаете, погушкате, разходите и влюбите в най-малките кученца на приюта в град Русе. Може би някои от вас ще намерят място за тях в своите домове. Елате и бъдете част от това изпълнено с добрина и щастие събитие, а на по-страхливите можем да прочетем приказка, за да ги предразположим", пишат от библиотеката в своите социални мрежи.Всички желаещи да се включат в инициативата могат да го направят в следващите дни. Събитието ще продължи утре, 12 декември, от 10:00 до 15:00 часа. В съботния ден, 13 декември, кученцата ще бъдат на разположение на посетителите от 12:00 до 15:00 часа.Освен емоционалната среща с животните, посетителите могат да подкрепят дейността на приюта и материално. На място е поставена специална кутия за дарения, като средствата и материалите ще бъдат използвани за закупуване на обезпаразитяващи препарати и лекарства за настанените в приюта кучета.