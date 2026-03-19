Второто издание на "Седмица на кукленото изкуство“ ще се проведе от 21 до 27 март 2026 г., обединявайки 22 държавни, общински и частни театри в 19 града в страната. Инициативата на Асоциацията на куклените театри – АКТ-УНИМА, България съвпада с два от най-значимите празници в сценичните изкуства – Международния ден на кукления театър (21 март) и Световния ден на театъра (27 март), като предлага богата програма от спектакли, премиери, образователни събития и срещи с артисти .През 2026 г. в програмата са включени събития в София, Пловдив, Бургас, Русе, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Шумен, Силистра, Добрич, Габрово, Велико Търново, Видин, Смолян, Лом и Търговище, както и турнета в по-малки населени места.Куклен театър – Русе се включва активно в програмата със събития, които разкриват както сценичното изкуство, така и процесите зад него. На 21 март театърът кани зрителите си на "Ден на отворените врати“ с обиколки зад кулисите в 11:30, 13:30, 15:00 и 16:30 ч. Посетителите ще могат да се запознаят със сцената от гледната точка на актьорите и техническия екип, със сценичните механизми, звук и осветление, както и с различни системи театрални кукли. Ще бъде представено и творческото ателие, в което се създават куклите и декорите. Обиколките в четирите часови слота през деня са достъпни само с предварително записване на тел. 0896 654 403 и са ограничени до 20 участници.В същия ден пред сградата на театъра ще бъде открита и мини фотографска изложба, проследяваща развитието на Куклен театър – Русе през последните 7 десетилетия.В рамките на инициативата театърът ще реализира и специална билетна кампания "Щастливата седмица“. В периода от 21 до 27 март всички билети, закупени онлайн или на касата, ще бъдат с автоматична отстъпка от 1 евро за всеки билет.Част от програмата е и спектакълът "Кучето, което не можело да лае“ по Джани Родари, който ще бъде представен на 22 март от 11:00 и 12:30 ч. и на 25 март от 18:00 ч. Постановката е на режисьора Деница Дончева, сценографията и куклите на- художниците Георги и Таня Пасеви, а музиката е на композитора Станимир Иванов. В ролите публиката ще види актьорите Васил Маринов, Кремена Станева, Мартин Пашов, Радинела Тотева и Христина Стоянова.Традиционно, на празникът на кукленото изкуство 21 март ще се състои и връчването на Награда "Сивина“ 2026 за дебют на куклен актьор. Събитието се организира от АКТ-УНИМА, България и Съюза на артистите в България в Столичен куклен театър. На Международния ден на театъра, 27 март, Асоциацията ще връчи и Награда за значим принос към кукленото изкуство на церемонията по връчване на ежегодните Награди "Икар“. Тазгодишният носител на наградата е проф. Дойчина Синигерска – театрален изследовател, историк и дългогодишен преподавател в НАТФИЗ "Кр. Сарафов“.За Куклен театър – Русе "Седмица на кукленото изкуство“ е още един повод да отвори процеса към публиката и да покаже не само резултата на сцената, а и пътя до него – от първите идеи и изработката на куклите до срещата със зрителя.