Куклен театър – Русе взема участие в международни фестивали в Пловдив, Сърбия и Босна и Херцеговина

© Куклен театър - Русе Силен международен старт и най-амбициозната продукция, поставяна някога на сцената в дунавския град, предстоят тази есен за Куклен театър – Русе. На 8 септември, от 10:30 ч., на основната сцена на Кукления театър в Пловдив, русенската трупа ще представи "Червената шапчица“ на режисьора Валентин Владимиров – Валяка. Постановката е селектирана за участие в конкурсната програма на XXII Международен куклено-театрален фестивал "Двама са малко – трима са много“.



Форумът е основан през 1977 г. като "Международен преглед на куклената миниатюра – Пловдив“. Днес той е сред най-авторитетните фестивали за камерни куклени представления в Европа и привлича трупи от цял свят. След четиригодишно прекъсване през 80-те години, през 1990 г. фестивалът е възобновен под сегашното си име "Двама са малко – трима са много“. От 2012 г. става биенале и към него е добавен уличният модул TheatAir, посветен на изкуствата в открита градска среда и уличните театрални, циркови и музикални изпълнения.



Гостуването в Града на тепетата е само част от международния календар на русенската трупа тази есен. На 25 септември в рамките на XXXII Международен фестивал на театрите за деца в Суботица, Сърбия, ще бъде представен семейният спектакъл "Пинокио“, носител на редица отличия, включително Награда "Икар“ за най-добър куклен спектакъл през 2020 година. На 10 октомври в Баня Лука, Босна и Херцеговина, в програмата на XXIV Международен фестивал на театрите за деца, русенските актьори ще изиграят "Снежанка“ – най-новото заглавие в детския репертоар на театъра, чиято премиера се състоя през месец февруари тази година.



Сезон 2025/2026 за Куклен театър – Русе започна още в средата на август. Тогава трупата участва в XII Международен фестивал "Дни на куклите“ в Бургас с "Вълкът и седемте козлета“ и "Червената шапчица“. Само седмица по-късно – на 24 август – бяха посрещнати и първите зрители за новия сезон на сцената в Русе.



Успоредно с интензивния фестивален календар театърът подготвя и премиерата на мюзикъла "Аладин и вълшебната лампа“. Продукцията се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“ и ще бъде представена за първи път на 14 ноември. Зрителите ще могат да се насладят на повече от 15 изпълнения на живо на авторска музика и песни, впечатляващи сценични ефекти и вълнуваща история от съкровищницата на арабските приказки в "1001 нощ“.



Въпреки натовареността и максималния капацитет на трупата, традиционната ни репертоарна схема в Русе ще бъде запазена. Спектакли за деца ще има всяка сряда и неделя. Единствената промяна за септември и октомври е, че вечерните представления в четвъртък, предназначени за любителите на кукления театър за възрастни и за семейната ни публика, ще се играят веднъж месечно – до премиерата на "Аладин и вълшебната лампа.