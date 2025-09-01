Култура, туризъм и бизнес: Обсъдиха регионалното сътрудничество между Русе и Тараклия

© Областна администрация - Русе Възможностите за развитие на регионалното сътрудничество между Русе и молдовския регион Тараклия бяха обсъдени на среща между областния управител Драгомир Драганов и заместник-председателя на Районния съвет Сергей Филипов. Фокусът на разговорите беше поставен върху насърчаването на културния обмен, туризма и взаимните инвестиции. Обсъдени бяха възможности за реализиране на концерти, изложби и спортни мероприятия.



"Когато региони от две приятелски държави работят заедно, те не само допълват силните си страни, но и намират решения на общите си проблеми. Така се създават нови перспективи за бизнеса, за младите хора, за културния обмен и за изграждането на по-справедливо общество“, заяви Драганов. По негови думи взаимната търговия дава шанс на молдовските производители да навлязат на европейския пазар и затвърждава потенциала за устойчиво и взаимноизгодно икономическо партньорство. За това до края на годината се предвижда провеждането на двустранен бизнес форум в Русе. Той ще се осъществи с подкрепата на почетния консул Ставрин Гиноолу.



По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Молдова в България към 2024 г. възлизат на 19,5 млн. евро. Същевременно търговските отношения обхващат широка гама от стоки, като сред водещите продукти, изнасяни от Молдова за България, са слънчогледовите семена, чиято стойност достига 51,4 милиона долара – увеличение с над 275% спрямо 2023 г. Значителен ръст отчита и износът на слънчогледово олио – 12,9 милиона долара. На българския пазар намират място и рапични семена, газови броячи, петролни масла, както и електрически кабели и проводници. От своя страна Молдова внася от България основно стъклопакети, електрически проводници, перилни препарати, изделия от пластмаса за опаковане, пластмасови нишки и пръчки, както и различни хранителни продукти.



В срещата участваха още ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислав Атанасова, почетният ректор и председател на Общинския съвет акад. Христо Белоев, посланикът на Република България в Молдова Н. Пр. Мая Добрева, почетният консул на Молдова в Русе Ставрин Гиноолу, заместник-ректорите проф. д-р Теодор Илиев и проф. д-р Генчо Попов и директорът на филиала на висшето учебно заведение в Тараклия доц. д-р Валентина Василева. Те посетиха и Младежкия център "Васил Левски“,



където повече от 2000 деца и младежи от района участват в образователни, културни и социални проекти, като развиват умения за комуникация, творчество и толерантност. По време на посещението гостите почетоха и делото на Апостола на свободата, като поднесоха цветя пред паметника на Васил Левски, изграден със съвместни усилия и с дарителската подкрепа на граждани на Русе.



Според данните на Националното бюро по статистика на Молдова от 2014 година числеността на етническите българи в Молдова е около 54 хиляди души, което представлява 1,9% от населението на страната (2 804 801 души). Най-голям брой от тях живеят в Тараклийския район.