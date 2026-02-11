Продължават дейностите по неотложен авариен ремонт на разрушения по пътната настилка на бул. “България". Това съобщиха от Община Русе днес.Общински екипи извършват неотложни ремонтни дейности по настилката на булевард "България" днес, 11 февруари 2026 г. Трасеото е силно разрушено, като поема основния тежкотоварен трафик към Дунав мост.