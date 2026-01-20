Вчера около 17:00 часа е подаден сигнал за пожар в двуетажна жилищна сграда в село Каран Върбовка. На място са изпратени противопожарни екипи от РСПБЗН – Две могили и РСПБЗН – Бяла, които са работили по овладяването на огъня до 21:35 часа, съобщиха от ОДМВР - Русе.При пристигането си огнеборците са установили, че по-голямата част от покривната конструкция е срутена, а пламъците са обхванали помещенията на втория жилищен етаж, както и долепен навес, използван като лятна кухня.В резултат на инцидента няма пострадали хора. По първоначални данни вероятната причина за пожара е късо съединение. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.