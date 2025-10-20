Сподели close
На 18 октомври жителите на кварталите "Дружба“ и "Чародейка“ се събраха на поредното издание на станалия традиционен Празник на квартала, организиран от Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на "Тива Плюс“ ЕООД, "Смарт Спед“ ЕООД, "Експрес Сервиз“ ЕООД и "Булмаркет Си Ен Джи“ ЕООД. Официален гост на събитието бе Борислав Рачев – зам.-кмет на Община Русе, предаде Община Русе

Събитието предложи богата програма за всички възрасти — аниматори и творчески работилници за най-малките, демонстрации и изпълнения на ученици от СУ "Васил Левски“ и ОУ "Никола Обретенов“, както и участието на детските градини "Снежанка“ и "Червената шапчица“.

Голям бе и интересът към кулинарните конкурси в които се включиха 23 бурканчета с домашна лютеница и 32 бурканчета с домашно сладко, които радваха със своя вкус и разнообразие и затрудниха максимално журито. Първото място грабна сладкото от горски боровинки на Юлия Петрова. Второ място зае Валя Керчева със сладко от ягоди и смокини. Галина Николова грабна третото място със сладко от вишни, а сладко от смокини донесе четвъртото място на Татяна Йорданова. Едромляната лютеница на  Амиде Расимова и донесе първа награда. Втора се класира Йелдъз Османова, а третата позиция зае Евгения Крумова. Четвърто и пето място бяха присъдени съответно на Гергана Филипова и Рени Стоянова. Наградите, маркова домакинска техника, на отличилите се връчи Златомира Стефанова – председател на УС на Фондация "Русе – град на свободния дух“ и зам.-кмет на Община Русе. Новото в програмата — "Съседската трапеза“, превърна откритото пространство в голяма обща маса, където съседи споделяха любими домашни рецепти и истории.

Празникът продължи семейни игри и награди, хоротека с танцьорите от Клуб за спорт и танци "Фламинго Етно“, а вечерта бе озарена от концертите на младия талант Кристиян Илков и специалната гостенка Симона Загорова.

Организаторите от фондацията отчетоха голям интерес и активност от страна на жителите и благодарят на всички доброволци, партньори и участници за положените усилия и емоции.

"Празникът доказва, че само когато се съберем заедно, общността ни става по-силна — повече усмивки, повече споделени моменти и повече сърдечност между съседите“, коментираха от Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“.