Пенчо Милков с почетен плакет. Признанието бе връчено на официална церемония в Кръгла зала на Община Русе.
Заместник-кметът Борислав Рачев припомни заслугите на Марков, който е бивш волейболист и футболист, вратар и треньор по футбол. Бил е част от представителния мъжки волейболен отбор на "Дунав“ през 1962 г. От началото на 1963 г. става вратар на ФК "Дунав“. Любен Марков е син на големия русенски вратар Марко Николов /Маро/ и по-малък брат на Петко Николов – бивш вратар на "Спартак“ (Русе).
Спортната кариера на Любен Марков е пример за дълголетие и любов към родния град. "Вие сте част от епохата, която остави трайна следа в русенския футбол. Но най-ценното, което сте дали на Русе, е Вашата преданост към детско-юношеския спорт. Инициативата Ви да организирате международни футболни турнири за деца и юноши, а впоследствие и дейността Ви като представител на лицензирани от УЕФА агенции, са безценен принос за развитието на младите таланти и утвърждаването на Русе като спортен център“, заяви Рачев.
Любен Марков държи два от рекордите във футболния клуб "Дунав“ в "А“ група – най-много мачове без допуснат гол - 39 срещи, и най-много спасени дузпи - 4 от общо 15 отсъдени. Марков благодари за признанието и сподели, че когато човек огледа изминатия път, вижда не толкова годините, колкото хората, които са го вървели заедно с него. "Имах щастието да израсна в семейство, където футболът беше начин на живот. Баща ми Марко и брат ми Петко ме научиха какво означава да пазиш вратата – не само на терена, но и в живота. Годините в "Дунав“ ми дадоха емоции, приятелства и уроци. Но най-голямо удовлетворение ми донесе работата с децата, когато през 1990 година започнахме да организираме международни турнири в Русе“, сподели треньорът.
Марков посочи, че през 1969 г. Петър Жеков го обявил за най-трудния му вратар. Според Марков сред най-опасните нападатели са Начко Михайлов, Христо Бонев и Сашо Костов, а от сегашните вратари добро впечатление правят Димитър Митов и Светослав Вуцов.
Присъстващите на церемонията бяха единодушни, че са необходими много усилия за развитието на детско-юношеските школи, които поставят основите на националните отбори във всички спортове.
Легендарният вратар на "Дунав" Любен Марков бе отличен от Община Русе за своята 80-годишнина
