На 20 декември 2025 г. Русе ще бъде домакин на най-мащабното музикално събитие тази Коледа – THE BIGGEST CHRISTMAS PARTY, което ще събере в дунавския град хиляди фенове на музиката от 90-те и 2000-те.Сцената в Арена Русе ще бъде взривена от емблематични имена, формирали европейската денс вълна: 2 Unlimited, Snap!, N-Trance, Cappell, а към звездния състав официално се присъединяват и Deep Zone Project, които ще донесат своя характерен клубен звук и празнична енергия. Артистичният списък се допълва от DJ Dian Solo и DJ Nikita.Билетите са разпродаден, а за по-добро прекарване по време на събитието, е добре да имате предвид следната информация:- От 16:00 ч. пред Арена Русе ще работи специална зона за храни и напитки, отворена за всички гости. В залата и фоайетата ще функционират барове с напитки.- От 18:00 до 20:00 ч. местният DJ Groovy George ще подгрее настроението с ексклузивен DJ сет на открито.Вратите отварят в 18:00 ч., а първите 100 фенове, прекрачили входа на залата, ще получат специални подаръци.Онези, които не са успели да се снабдят с билет за събитието, ще могат да изживеят концерта на големите екрани пред Арена Русе, които ще излъчват купона на живо.18.00 - Начало / Отваряне на врати19.00 - DJ Nikita20.00 – Capella21.00 - N Trance22.00 - DEEP ZONE23.30 - SNAP!00.30 - 2 UNLIMITED01.00 - DJ DIAN SOLO03.00 - КрайСпециален градски транспорт:Община Русе осигурява разширено работно време на градски линии, които ще обслужват публиката до 03:00 ч. през нощта. За удобство на жителите и гостите на града в празничната вечер на 20 декември ще бъдат осигурени безплатни допълнителни курсове на градския транспорт. Увеличено обслужване ще има по линии № 2, № 21 и № 27, като автобусите ще се движат през 30 минути в двете направления до късните часове на нощта, с цел по-лесно и безопасно придвижване до и от Арена Русе след края на концерта.Местна таксиметрова компания е ангажирана с максимален брой автомобили за извозване на публиката в ранните часове на 21 декември.Възможностите за паркиране са налице в обществения паркинг в непосредствена близост до Арена Русе. Въпреки това, съветваме посетителите да използват градски транспорт или алтернативни начини на придвижване, за да се избегнат задръствания и неудобства за гражданите и гостите на Русе.От организаторите на събитието съобщават, че за удобството на всички посетители плащането на място ще се извършва само с карта.Събитието е част от инициативата "Русе – Коледната звезда на Дунав" и се организира от "Културно-масова дейност" ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на Радио ENERGY.