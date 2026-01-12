Сподели close
Лек автомобил е изгубил управление и се е врязал в автобусна спирка, научи Ruse24.bg.

При удара колата е отнесла павилиона, изкъртила е стълба с табелата и кафе машината.

При произшествието няма пострадали хора. От автомобила също няма ранени.