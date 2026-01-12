Лек автомобил се вряза в спирка в Русе
При удара колата е отнесла павилиона, изкъртила е стълба с табелата и кафе машината.
При произшествието няма пострадали хора. От автомобила също няма ранени.
Прокуратурата във Велико Търново предаде на съд обвиняемите за побоя над директора на ОДМВР-Русе
08.01
08.01
Утре ще е неучебен ден за още две общини в Русенско
19:43 / 11.01.2026
Достъпът до социални услуги няма да бъде спрян, въпреки усложнена...
17:09 / 11.01.2026
Община Русе обяви 12 януари за неучебен ден!
14:18 / 11.01.2026
Инър Уийл Клуб Русе – Дунав стана на 20 години!
21:55 / 10.01.2026
