Проф. д-р Росен Маджов, дмн, е водещ хирург с международно признание в жлъчно-чернодробната и панкреатичната хирургия, онкохирургията на гастроинтестиналния тракт и херниологията, включително минимално инвазивните методи. От половин година е част от екипа на Лечебни заведения "МЕДИКА". Освен оперативната дейност той извършва и амбулаторни прегледи в ДКЦ-2.Бил е два мандата зам.-ректор по научноизследователската дейност и председател на Общото събрание на Медицинския университет – Варна. Оглавявал е Българското хирургично дружество(БХД). Член е на Борда и бивш президент на Европейското хирургично дружество (ESS), както и почетен член на БХДи на международни хирургични организации. Специализирал е във водещи клиники в Израел, Гърция, Германия и Италия. Автор е на над 300 научни публикации и е член на редакционни колегии на престижни медицински списания. Проф. Маджов е част от Научния комитет на симпозиума "Пролетни хирургични дни" 2026, който Лечебни заведения "МЕДИКА" и Русенският университет организират.Голяма част от пациентите, които съм прегледал, консултирал и оперирал през годините, са със заболявания на жлъчната система, стомашно-чревния тракт, както и с хернии на предната коремна стена. Не е случайно, че и двете ми дисертации са в областта на билиарната хирургия – това е изключително специфична, фина и отговорна част от коремната хирургия.Жлъчно-каменната болест е едно от най-честите заболявания в света. Данните на Европейската асоциация за изследване на черния дроб (EASL) показват, че около 20% от европейците имат жлъчни камъни, а при възрастните този дял достига до 30%. Повечето пациенти остават безсимптомни, но приблизително 20% развиват клинични прояви и усложнения (остър холецистит, гангрена на мехура, перфорации, перитонит, жлъчни фистули, билиарен илеус). Именно те са сред най-честите причини за хоспитализация и за извършване на хирургични интервенции при възрастните.Напредналата възраст, женският пол, висококалоричната диета, бедна на фибри, затлъстяването и генетичните фактори са водещи. При жените в менопауза хормонозаместителната терапия също повишава риска от билиарни (жлъчни) заболявания, особено от холецистит (възпаление на жлъчния мехур, обикновено от камъни, които запушват изхода му).Холецистектомията е метод на избор при симптоматична жлъчно-каменна болест – при наличие на билиарна колика и/или остър калкулозен холецистит. Освен това тя е показана с профилактична цел при определени състояния – камъни над 3 см, полипи на жлъчния мехур над 1 см или т.нар. "порцеланов" жлъчен мехур, които носят значително по-висок риск от злокачествено израждане, дори при липса на оплаквания.Да, лапароскопската холецистектомия е утвърден златен стандарт при клинично изявена холелитиаза и е с няколко преимущества спрямо конвенционалната отворена холецистектомия (ОХ): по-добра ранева козметика, по-малък риск от инфекции, кратък болничен престой и бързо възстановяване. В същото време обаче тя е свързана с по-висок риск от ятрогенни увреждания на жлъчните пътища в сравнение с отворената хирургия. Именно затова опитът на екипа, необходимото високотехнологично оборудване и условията, в които се работи, са от решаващо значение. В УМБАЛ "Медика Русе" е налично и ефективно се използва цялото съвременно оборудване с оглед оптимизиране на пред- и интраоперативната диагностика и ефикасните следоперативни резултати.Билиарната хирургия е строго специфична и много специална хирургия – фина, нежна, трудна и изключително отговорна. Изисква прецизна техника, строги интраоперативни правила и изградена с години школа. Най-добрите резултати се постигат в центрове с квалифициран екип, с модерна апаратура, какъвто център е и "Медика", с възможности за точна пред- и интраоперативна диагностика и eкипен, мултидисциплинарен подход.Колоректалният карцином е сред водещите онкологични заболявания в света (по данни на СЗО за 2020 г. е трети по честота в структурата на злокачествените образувания) и заема първо място сред туморите на стомашно-чревния тракт. Ръст на заболеваемостта от колоректален карцином се наблюдава във всички индустриално развити страни. В Европа с такава диагноза са 15-20 индивида на 100 000 население, в България – 18,1. Над 90% от случаите се диагностицират след 50-годишна възраст, като в България най-засегнатата група е между 65 и 74 години.Съществуват различия в честотата по области. При мъжете най-висока заболеваемост се отчита в градовете София, Русе, Бургас и Пловдив (по отношение на колона), а при ректума – Варна и Габрово. При жените най-висока честота е регистрирана в София, Русе, Плевен, Шумен, Търново.Тревожен факт е, че у нас повече от половината пациенти се откриват в напреднал стадий, когато възможностите за лечение са силно ограничени. България е единствената държава в ЕС, в която се отчита увеличаване на смъртността от рак. При рак на колона (дебелото черво) петгодишната преживяемост е около 63%, като при ранно диагностициране достига до 90%. При разпространение в околните тъкани или лимфните възли тя е до 71%, а при наличие на далечни метастази – до около 14%. При рак на ректума (правото черво) общата петгодишна преживяемост е приблизително 67%. В ранен стадий достига до 89%, при ангажиране на лимфни възли – около 71%, а при далечни метастази – около 15%.Скринингът и навременното откриване на премалигнените полипи могат значително да намалят смъртността. Препоръките са ясни – след 50-годишна възраст ежегоден фекален тест за окултно кървене и ендоскопско изследване на всеки 5 години. За съжаление, страхът от колоноскопията все още е сериозна бариера, въпреки че може да спаси живот. В съвременните условия тя е безболезнена и изключително информативна. Разбира се, важно е да се извършва в подходящите срокове и от квалифицирани специалисти.Превенцията, ранното разпознаване на усложненията, добрият нутритивен баланс и отличната комуникация между личния лекар, пациента и хирургичния екип са от ключово значение за оптимизиране на резултатите.В това отношение пациентите на УМБАЛ "Медика Русе" могат да разчитат на квалифициран консултативен преглед от екип лекари и при показания стартиране на адекватна индивидуализирана диагностично-терапевтична стратегия, т.е. ранна диагностика, екзактно стадиране, оптимален избор на комплексно лечение и проследяване.Само така може да се постигне реален шанс за дългосрочна преживяемост и добро качество на живот.Ще Ви отговоря като хирург. Хирургията е наука, знание и умение, но тя е и екипност, иновативност, човечност и съпричастностност. Същевременно се опитвам да се водя от максимата на нобеловия лауреат проф. д-р Емил Теодор Кохер, която гласи, че "добрият хирург е този, който умее да оперира, но и знае кога да НЕ оперира".С всяка изминала година форумът става все по-интересен за колегите от страната и чужбина. През 2026 г. Пролетни хирургични дни ще предложат още по-богата научна програма, работни срещи и дискусии. Очакваме много силно участие на български и чуждестранни специалисти от Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Близкия Изток, някои от които със световна слава в своята област, които задават тенденциите в медицината. Убеден съм, че високото научно ниво и опитът им в иновативните диагностични и оперативни подходи ще издигне симпозиума на още по-високо ниво и ще го утвърди на картата на най-престижните медицински конференции.