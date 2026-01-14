Лекари от различни специалности ще преглеждат пациенти в МБАЛ - Бяла
©
На 17 януари (събота) от 10.00 часа д-р Ивелин Васков ще извършва ехография на млечна жлеза с направление за МДД с предварително записване на 0817 71234.
На 23 януари (петък) от 11.00 часа д-р Илко Георгиев – съдов хирург, ще извършва безплатни прегледи без предварително записване.
На 1 февруари (неделя) от 11.00 часа д-р Спасов и д-р Цветков ще извършват урологични прегледи с предварително записване на тел. 0817 71234.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голямо задръстване на "Дунав мост"
22:23 / 13.01.2026
Драгомир Драганов: Смяната на левове с евро върви нормално в Русе...
15:43 / 13.01.2026
Прокуратурата и полицията в Русе разкриха подробности за фалшивит...
14:29 / 13.01.2026
Гранична полиция задържа двама участници в телефонни измами с хил...
13:32 / 13.01.2026
Зам.-кметът Енчо Енчев провери напредъка на ремонтите в детските ...
13:17 / 13.01.2026
Билети за фестивалните събития на Държавна опера - Русе вече са в...
13:08 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.