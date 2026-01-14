В МБАЛ "Юлия Вревска" в град Бяла предстоят консултативни прегледи с лекари от различни специалности.На 17 януари (събота) от 10.00 часа д-р Ивелин Васков ще извършва ехография на млечна жлеза с направление за МДД с предварително записване на 0817 71234.На 23 януари (петък) от 11.00 часа д-р Илко Георгиев – съдов хирург, ще извършва безплатни прегледи без предварително записване.На 1 февруари (неделя) от 11.00 часа д-р Спасов и д-р Цветков ще извършват урологични прегледи с предварително записване на тел. 0817 71234.