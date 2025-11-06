Екипът на Очна клиника на УМБАЛ "Александровска“ спаси окото и зрението на пациентка след тежка травма. Това съобщи д-р Алек Оскар във Facebook.По думите му лекарите са извадили 10 мм парче от шнола за коса беше извадено от окото на 36-годишна жена от Русе.До инцидента се стигнало, докато преди два дни жената се е опитавала да постави шнола в косата, усеща внезапно рязко намаляване на зрението на дясното око.Първоначално, ранената е прегледана на място, след което е препратена към частна клиника, където съобщават, че могат да я приемат евентуално след няколко дни. Състоянието обаче е било критично и време за изчакване няма. В сряда пациентката е прегледана отново и е насочена към Очна клиника на УМБАЛ “Александровска" за спешна оперативна интервенция", пише д-р Оскар.При постъпването ѝ екипът е устаноли силно увредено зрение, ендофталмит (тежко гнойно възпаление) и наличие на чуждо тяло вътре в окото.Днес пациентката е била оперирана по спешност, а освен това лекарите са направили и обработка на ретината с лазер и накрая се постави силиконово масло."Пациентката не само запази окото си, но и има реален шанс да вижда с него. Поздравления за доц. Здравков, както и за целия екип на Очна клиника на УМБАЛ “Александровска". Само за последните 24 часа през клиниката са преминали и успешно лекувани 62 пациенти", заключи офтоматологът.