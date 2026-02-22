Интензивен е трафикът през Дунав мост при Русе – Гюргево и в двете посоки, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който по-рано днес се запозна на място със ситуацията. Той поясни, че на този етап приоритет се дава на леките автомобили пред тежкотоварния трафик за преминаване през съоръжението.Продължава да функционира и адаптивният режим на пропускане, като с предимство са автомобилите от страната, в която има образувани по-големи колони. За сега периодът на пропускане е по 20 минути и от двете страни, като при необходимост той може да бъде удължаван. Понеже правим селекция на лекия от товарния трафик за един цикъл на пропускане от около 20 минути от България към Румъния могат да преминат до 250 леки коли и около 50 камиона, посочи Драганов. Той коментира също, че максималният период на изчакване от страна на леките автомобили за преминаване през Дунав мост в посока северната ни съседка е около 30 минути.По предложение на Драганов след 22.00 часа вечер от Агенция "Митници“ отворят пето трасе за преминаване на тежкотоварни камиони над 12 тона. Допълнителното трасе, което е предназначено за камиони с 3 и повече оси, се пуска в експлоатация само при намален трафик и липса на изчакващи леки автомобили на опашката от българска страна. В момента на гранична преход работят общо 10 трасета, като 6 от тях са за леки и лекотоварни автомобили, а другите 4 за камиони. Драганов е в постоянен контакт с българските и румънските власти, като тези дни изключително натовареният трафик се дължи и на приключващата ваканция в Румъния.В следствие на старата конструкция на съоръжението, която е технически амортизирана, зимните условия и интензивния трафик са се образували множество дупки в асфалтовата настилка в последните метри от лентата, която все още не е ремонтирана. Те периодично са запълвани със студена смес от фирмата изпълнител на ремонтните дейности, но продължават да се образуват нови. В най-скоро време и те ще бъдат ремонтирани, категоричен бе Драганов. За съжаление атмосферните условия не позволяват запълване със стандартната топла смес. Драганов коментира още, че в повдигаемата секция на моста, която е точно на границата между двете държави и се поддържа от румънската страна, също има пропадания.