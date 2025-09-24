ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Лесопарк "Липник" посрещa на 27 и 28 септември участници и публика за фестивал на драконовите лодки
На 27 септември от 16 ч. започва церемонията по откриване на събитието с приветствия на домакините и представителите на посолството на КНР, които заедно ще пресъздадат ритуала по изрисуване очите на дракона.
В програмата със свои демонстрации ще вземат участие и възпитаниците на Клуб по ушу и тайчи "Калагия“ към Общинския младежки дом, Спортен клуб "Айкикен“, Сдружение "Спортен клуб Русе“, СК по кикбокс "Акулите“ и СК по карате "Юнак“. На шатрите, разположени в близост до сцената, ученици от СУ "Васил Левски“ ще представят калиграфия, рисунки с къна върху кожа, работилнички за йероглифи от хартия и маски, както и игра с китайски пръчки за хранене.
В 16:30 ч. се планира да стартират състезанията с драконови лодки на 200 м, като специални покани за участие с отбори са изпратени на ОД на МВР-Русе, Военно формирование 32420, РД ПБЗН – Русе и професионални гребци. Награждаването на състезаващите се отбори ще бъде в 18:30 ч., а в 18:45 ч. ще започне концертната програма с рок групата Melønheads от МГ "Баба Тонка“.
На 28 септември от 10 ч. гражданите ще могат също да усетят тръпката от качването на драконови лодки, напълно безплатно, като всеки желаещ задължително ще трябва да попълни и представи декларация и да премине групов инструктаж. Лица под 18 години няма да бъдат допускани в плавателните средства.
През двата дни на паркинга до малкото езеро в Лесопарк "Липник“ ще бъдат разположени търговски шатри с източни храни и напитки, ръчно изработени изделия, както и арт базар с творци и занаятчии. Посетителите ще могат да се включат в работилници по оригами, калиграфия, пиксел арт, рисуване на чанти и киние, както и да се запознаят с елементи от съвременната азиатска култура – аниме, манга, к-поп, гейминг и косплей. Сцената ще предложи музикална и танцова програма, която ще осигури настроение през двата дни.
Фестивалът съчетава спортни демонстрации, културни преживявания и възможности за интерактивно участие на публиката, и е отворен за всички любители на китайската култура, източните бойни изкуства и драконовите лодки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: