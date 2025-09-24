Лесопарк "Липник" посрещa на 27 и 28 септември участници и публика за фестивал на драконовите лодки

© На 27 и 28 септември (събота и неделя) на езерото в Лесопарк "Липник" ще се проведе II Фестивал на драконовите лодки. Събитието, организирано от Община Русе със съдействието на Спортен клуб по кану-каяк "Локомотив“, БЧК-Русе и УМБАЛ "Канев", цели популяризиране на китайската култура и спорт. На фестивала се очаква да присъства Н. Пр. Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република у нас.



На 27 септември от 16 ч. започва церемонията по откриване на събитието с приветствия на домакините и представителите на посолството на КНР, които заедно ще пресъздадат ритуала по изрисуване очите на дракона.



В програмата със свои демонстрации ще вземат участие и възпитаниците на Клуб по ушу и тайчи "Калагия“ към Общинския младежки дом, Спортен клуб "Айкикен“, Сдружение "Спортен клуб Русе“, СК по кикбокс "Акулите“ и СК по карате "Юнак“. На шатрите, разположени в близост до сцената, ученици от СУ "Васил Левски“ ще представят калиграфия, рисунки с къна върху кожа, работилнички за йероглифи от хартия и маски, както и игра с китайски пръчки за хранене.



В 16:30 ч. се планира да стартират състезанията с драконови лодки на 200 м, като специални покани за участие с отбори са изпратени на ОД на МВР-Русе, Военно формирование 32420, РД ПБЗН – Русе и професионални гребци. Награждаването на състезаващите се отбори ще бъде в 18:30 ч., а в 18:45 ч. ще започне концертната програма с рок групата Melønheads от МГ "Баба Тонка“.



На 28 септември от 10 ч. гражданите ще могат също да усетят тръпката от качването на драконови лодки, напълно безплатно, като всеки желаещ задължително ще трябва да попълни и представи декларация и да премине групов инструктаж. Лица под 18 години няма да бъдат допускани в плавателните средства.



През двата дни на паркинга до малкото езеро в Лесопарк "Липник“ ще бъдат разположени търговски шатри с източни храни и напитки, ръчно изработени изделия, както и арт базар с творци и занаятчии. Посетителите ще могат да се включат в работилници по оригами, калиграфия, пиксел арт, рисуване на чанти и киние, както и да се запознаят с елементи от съвременната азиатска култура – аниме, манга, к-поп, гейминг и косплей. Сцената ще предложи музикална и танцова програма, която ще осигури настроение през двата дни.



Фестивалът съчетава спортни демонстрации, културни преживявания и възможности за интерактивно участие на публиката, и е отворен за всички любители на китайската култура, източните бойни изкуства и драконовите лодки.