Радостин Василев ще проведе среща с жители на Русе и областта. Събитието е насрочено за 25 октомври от 18:00 часа в зала 1 на хотел "Рига", предаде Dunav Most.
На срещата се очаква да присъстват депутати от парламентарната група на МЕЧ. Партията влезе в Народното събрание след изборите през октомври 2024 година с 12 народни представители, като впоследствие групата премина през редица промени в състава си.
Срещата в Русе е част от редица регионални посещения на лидера на МЕЧ из страната.
