Лимит от 6 години за ползване на ведомствени общински жилища в Русе
Измененията засягат Раздел "Ведомствени жилища“ и по-конкретно чл. 15 от наредбата. С тях се създава нова алинея, според която след изтичане на 6-годишен срок на ползване на ведомствено общинско жилище, с наемателите, настанени на основание чл. 15, ал. 1, т. 3, няма да се сключва нов договор за наем.
Причини за промените
Според вносителите мярката цели по-справедливо разпределение на ведомствените общински жилища. В мотивите се посочва, че към момента част от наемателите ползват такива жилища в продължение на 10 и повече години чрез многократно удължаване на договорите си.
Това, по думите на общинските съветници, ограничава възможността жилища да бъдат предоставяни на служители от общинската администрация, както и на работещи в юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка – групи, за които също е предвидена възможност за настаняване по действащата наредба.
Очаквани резултати
Основната цел на предложените изменения е по-ефективно управление на общинския жилищен фонд и повишена грижа към служителите на общината и бюджетните структури. Очакваният резултат е подобряване на условията за привличане и задържане на квалифицирани специалисти в Община Русе.
От вносителите подчертават, че прилагането на промените няма да изисква допълнителни средства от общинския бюджет.
Процедура и обществено обсъждане
Проектът за изменение на Наредба № 6 не противоречи на нормативни актове от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз, се посочва още в мотивите.
Съгласно Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе. След изтичането му предложението ще бъде внесено за разглеждане и гласуване от местния парламент.
Ако бъде приета, наредбата ще влезе в сила три дни след официалното ѝ публикуване.
