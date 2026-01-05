Общински съветници в Русе внесоха предложение за промени в Наредба № 6, с които се въвежда краен срок за ползване на ведомствени общински жилища. Проектът предвижда след шест години наемателите, настанени като външни специалисти, да нямат право на подновяване на договора си.Измененията засягат Раздел "Ведомствени жилища“ и по-конкретно чл. 15 от наредбата. С тях се създава нова алинея, според която след изтичане на 6-годишен срок на ползване на ведомствено общинско жилище, с наемателите, настанени на основание чл. 15, ал. 1, т. 3, няма да се сключва нов договор за наем.Според вносителите мярката цели по-справедливо разпределение на ведомствените общински жилища. В мотивите се посочва, че към момента част от наемателите ползват такива жилища в продължение на 10 и повече години чрез многократно удължаване на договорите си.Това, по думите на общинските съветници, ограничава възможността жилища да бъдат предоставяни на служители от общинската администрация, както и на работещи в юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка – групи, за които също е предвидена възможност за настаняване по действащата наредба.Основната цел на предложените изменения е по-ефективно управление на общинския жилищен фонд и повишена грижа към служителите на общината и бюджетните структури. Очакваният резултат е подобряване на условията за привличане и задържане на квалифицирани специалисти в Община Русе.От вносителите подчертават, че прилагането на промените няма да изисква допълнителни средства от общинския бюджет.Проектът за изменение на Наредба № 6 не противоречи на нормативни актове от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз, се посочва още в мотивите.Съгласно Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе. След изтичането му предложението ще бъде внесено за разглеждане и гласуване от местния парламент.Ако бъде приета, наредбата ще влезе в сила три дни след официалното ѝ публикуване.