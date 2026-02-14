Локомотив на товарен влак се запали в Русе
© NOVA
Контактната мрежа е изключена, засега не е ясно дали ще се промени разписанието на пътническите влакове. Няма официална информация за причината за инцидента.
Още от категорията
/
Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе" стартира месечни срещи със специалисти
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Само за един ден гранични полицаи от Русе задържаха над 46 000 ев...
17:58 / 13.02.2026
Продължва активната работа по финализирането на процедурата за пр...
17:17 / 13.02.2026
На над 350 000 сигнала са реагирали от Районен център 112 в Русе ...
14:23 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.