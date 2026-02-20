Лоша прогноза за Русе утре
Предупреждение от втора степен за дъжд и сняг е обявен за: Габрово, Велико Тървово, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Пловдив, Кърджали, Смолян.
В жълто са оцветени: Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Търговище и части от Пловдив, Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Велико Търново, Силистра, Сливен, Ямбол.
В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг, на места там ще се образуват и поледици. Значителни по количество ще бъдат в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания. Температурите в повечето райони ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. В Южна България сутрешните температури ще са между 3° и 7°, но през деня ще се понижават и към 14 часа ще бъдат между 0° и 4°. В София температурата ще бъде около нулата.
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще се примесват със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
