През изминалата седмица на територията на област Русе са регистрирани общо 50 пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 7 граждани, съобщиха от ОД на МВР - Русе.При нито един от инцидентите не се е стигнало до смъртен случай, като пострадалите са с различна степен на наранявания, предимно леки и са получили необходимата медицинска помощ.Анализът на обстановката показва, че значителна част от произшествията са настъпили на фона на промяната в метеорологичните условия. Понижаването на температурите, валежите и образуването на мокри и хлъзгави участъци по пътните настилки са създали предпоставки за загуба на контрол над моторни превозни средства, увеличен спирачен път и затруднена видимост.Наред с обективните фактори, влияние са оказали и субективни причини като движение с несъобразена скорост спрямо пътните и атмосферните условия, неспазване на необходимата дистанция между автомобилите и подценяване на риска при шофиране в условия на намалена видимост, мокър или хлъзгав път. Част от инцидентите са довели до материални щети по превозните средства, а при други се е наложила намеса на екипи на полицията, както и на пожарната, за обезопасяване на местопроизшествията и регулиране на движението.От пътна полицията апелират към водачите на моторни превозни средства да проявяват повишено внимание, да съобразяват скоростта си с конкретната пътна обстановка, да поддържат техническата изправност на автомобилите си и да избягват рискови маневри, особено при динамично променящи се метеорологични условия.