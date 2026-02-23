Лошото време предизвика 50 катастрофи в Русенско през изминалата седмица
При нито един от инцидентите не се е стигнало до смъртен случай, като пострадалите са с различна степен на наранявания, предимно леки и са получили необходимата медицинска помощ.
Анализът на обстановката показва, че значителна част от произшествията са настъпили на фона на промяната в метеорологичните условия. Понижаването на температурите, валежите и образуването на мокри и хлъзгави участъци по пътните настилки са създали предпоставки за загуба на контрол над моторни превозни средства, увеличен спирачен път и затруднена видимост.
Наред с обективните фактори, влияние са оказали и субективни причини като движение с несъобразена скорост спрямо пътните и атмосферните условия, неспазване на необходимата дистанция между автомобилите и подценяване на риска при шофиране в условия на намалена видимост, мокър или хлъзгав път. Част от инцидентите са довели до материални щети по превозните средства, а при други се е наложила намеса на екипи на полицията, както и на пожарната, за обезопасяване на местопроизшествията и регулиране на движението.
От пътна полицията апелират към водачите на моторни превозни средства да проявяват повишено внимание, да съобразяват скоростта си с конкретната пътна обстановка, да поддържат техническата изправност на автомобилите си и да избягват рискови маневри, особено при динамично променящи се метеорологични условия.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Гранични полицаи задържаха телефонни измамници, откраднали над 4 000 евро от възрастна жена на Дунав мост при Русе
10.02
Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници при опит да напуснат страната
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Шофьор на автобус в Русе изчисти снега заради безопасността на пъ...
21:29 / 22.02.2026
ТИР се запали в района на Дунав мост при Русе
21:18 / 22.02.2026
С близо метър се е покачило нивото на река Русенски Лом за 24 ча...
16:08 / 22.02.2026
Леките автомобили преминават с приоритет през Дунав мост
16:07 / 22.02.2026
До 4 март се приемат документи по националната програма за заето...
15:09 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.