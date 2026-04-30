За празника на Русе Младежкият парламент към Общинския младежки дом организира интерактивен лов на съкровище под наслов "Опознай Русе, за да го обикнеш“. Събитието ще се проведе на 6 май с начален час 13:00 ч., като регистрацията ще започне на място пред Съдебната палата в 12:30 ч. Инициативата е насочена към младите хора и всички граждани, които желаят да преоткрият красотата и богатата история на града чрез едно вълнуващо и различно преживяване.

Участниците ще имат възможност да се включат в отбори от двама до четирима души и да преминат през специално подготвен маршрут, който ще ги отведе из малки улички и по-слабо познати кътчета на Русе. По пътя те ще решават разнообразни задачи и предизвикателства, съчетаващи логика, ориентиране и екипна работа, като същевременно ще научават любопитни факти за града.

Организаторите призовават желаещите да пристигнат навреме, за да заявят участието си и да получат необходимите стартови материали. За най-бързо справилите се отбори са предвидени награди.