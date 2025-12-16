Сдружение "Център Динамика" в Русе бе отличено в категорията "Граждански принос" на годишните награди "Полицай на годината" 2025. Признанието бе връчено на тържествена церемония, организирана от Министерството на вътрешните работи и фондация "Доверие и закрила".Наградата получи управителят на организацията Деана Тодорова Димова - Великова за нейния дългогодишен и последователен принос в превенцията и противодействието на домашното насилие и трафика на хора.Под нейно ръководство "Център Динамика" се утвърди като надежден партньор на ОДМВР - Русе, реализирайки редица успешни инициативи в подкрепа на жертви на насилие. Организацията работи активно за изграждане на устойчив модел на сътрудничество между институциите и гражданския сектор и за повишаване на обществената чувствителност към проблемите на домашното насилие, трафика на хора и нарушенията на човешките права.В тясно взаимодействие с полицейските структури в Русенска област екипът на "Център Динамика" участва в създаването на бърза и ефективна система за защита на пострадалите, насочена към опазване на живота, здравето и правата им. През годините са реализирани съвместни проекти и програми за подкрепа и превенция на насилието.С професионализъм, съпричастност и отдаденост организацията допринася за превръщането на "невидимото“ страдание на жени и деца - жертви на насилие - в обществено разпознаваема кауза, като предоставя реална помощ, защита и надежда.Церемонията по връчването на наградите се състоя в Националния дворец на културата в присъствието на ръководството на МВР и официални гости. С индивидуалната награда "Полицай на годината" бе отличен младши инспектор Кристин Иванов от дирекция "Жандармерия" за проявена смелост при спасяване на човешки живот, а колективната награда бе присъдена на отдел "Наркотици" към ГДБОП за успешни реализации срещу разпространението на наркотични вещества.По време на събитието бяха връчени и редица други индивидуални и колективни отличия за професионализъм, висок риск и самоотверженост при изпълнение на служебния дълг.Годишните награди "Полицай на годината" отново подчертаха значението на доброто партньорство между институциите и гражданското общество в името на сигурността и защитата на хората.