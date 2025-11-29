Сподели close
Магазинът за надежда на Община Русе отвори врати! Днес общинските служители се обединяват за първото по рода си благотворително събитие в подкрепа на колега, който има нужда от скъпоструващо лечение. Това съобщиха от Община Русе. 

Организаторите канят всички жители на град Русе в централното фоайе на Доходното здание, базарът продължава до 16 ч.

Доброто се връща!