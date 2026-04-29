На 9 май, събота, от 10:30 часа в Русе ще се проведе 5-ото Общинско състезание по роботика за ученици от 3 и 4 клас, както и 2-ото Общинско състезание по роботика за деца от подготвителните групи към 6 детски градини.

Събитието се организира по инициатива на Община Русе, Русенския университет "Ангел Кънчев“ и Център за подкрепа и личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе.

Състезанията ще съберат млади участници, които ще демонстрират знания и умения, придобити в рамките на образователни STEM курсове по роботика, сйобщиха от общината. Учениците ще работят с микрокомпютрите micro:bit и роботизираните платформи micro:maqueen, като ще представят решения на практически задачи, изискващи логическо мислене, креативност и технически умения.

Образователните програми, които стоят в основата на подготовката за състезанието, са разработени от преподаватели от катедра "Телекомуникации“ към Русенски университет "Ангел Кънчев“ и са съобразени с възрастовите особености на учениците от начален етап. Паралелното състезание за деца от подготвителните групи е резултат от активната работа на ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе в детските градини на територията на общината.

Генерални спонсори на събитието са "Huawei Technologies Bulgaria“, "Siemens Bulgaria“, Издателство "Просвета - София“ и Фондация "Кроношпан“. Инициативата се реализира с подкрепата на проект "Русенски изследователски университет“, финансиран по договор BG-RRP-2.013-0001 от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, както и на проект "Център за върхови постижения УНИТе“, финансиран по Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021–2027 г. и съфинансиран от Европейския съюз.