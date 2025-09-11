Малки русенци дариха спестяванията си на деца в нужда

© Дворецът на децата Кампанията за събиране на ученически пособия, организирана от "Дворецът на децата“ и сдружение "Еквилибриум“, приключи с изключителен успех и надхвърли многократно първоначалните очаквания.



Само за няколко дни бяха събрани над 500 тетрадки, химикалки, боички и други основни материали, което позволи броят на подкрепените деца да нарасне от планираните 15 на над 100 ученици от Русе и близките села. Най-малките ще получат ученически комплекти, които ще им осигурят равен старт в новата учебна година.



Истинското чудо обаче не е в цифрите, а в хората. Деца станаха дарители на деца – те отделиха от собствените си спестявания, за да купят тетрадки и пособия за свои връстници в нужда. Събрани бяха и допълнителни парични средства, които ще се използват за закупуване на още ученически комплекти.



Символ на тази вълна на доброта стана 9-годишната Белослава Христова, която не само направи дарение, но и остави игрите за друг ден, за да подреди лично всеки пакет. Малките ѝ ръце превърнаха доброволческия труд в голям жест, за да стигнат комплектите навреме до децата в нужда.



"Резултатите показват, че добротата няма възраст. За нас е изключително ценно, че освен дарените материали, успяхме да създадем чувство за общност и съпричастност“, споделя Благовеста Ценова, ръководител на екипа.



Инициативата е част от проекта "Академия за щедрост“ и новосъздадения Детски дарителски клуб в "Дворецът на децата“, който вдъхновява децата да даряват, да помагат и да изграждат култура на щедрост и съпричастност.



Подкрепата за СНЦ "Европейски инициативи без граници“ е осигурена по Конкурс "Развитие на дарителството на местно ниво“ от Сдружение "Платформа АГОРА" и Фондация "Америка за България".