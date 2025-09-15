Новини
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
Автор: Екип Ruse24.bg 11:59Коментари (0)113
Със спортни демонстрации откриха новата учебна година в русенското основно училище "Алеко Константинов“. Сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов и началникът на Регионалното управление на образованието /РУО/ д-р Росица Георгиева.

"Основното образование е първата и най-важна стъпка в пътя на знанието. То е основата, върху която се гради цялото бъдеще на младия човек. Основното училище учи не само на четене, писане и смятане – то изгражда характера, възпитава в ценности и учи на дисциплина, трудолюбие и уважение. Именно тук децата се научават да задават въпроси, да търсят отговори и да вярват в собствените си способности“, каза Драганов в обръщението си към директора Вяра Николова, учителите и учениците.

"Без основното образование няма следващи стъпки, няма възможност за развитие, няма увереност за утрешния ден. В основното училище се полагат не само знания, но и умения за общуване и работа в екип – качества, които ще съпътстват човека през целия му живот“, допълни областният управител. От своя страна началникът на РУО д-р Георгиева сподели, че 15 септември е не само първият учебен ден, а и едно нова начало в света на знанието и постигането на успехи.

По нейните думи днешният ден и сред най-вълнуващите за първокласниците. "Тук Ви очаква вълшебният сят на книгите, усвоените знания и новите възможности. Днес тръгвате по интересен и увлекателен път. Учителите ще Ви направят силни, мъдри и вдъхновени. Пожелавам Ви да трупате знания и да мечтаете, защото колкото повече мечтаете и колкото са по-големи мечтите Ви толкова по-големи сте и самите Вие“, каза на учениците д-р Георгиева. Също така тя благодари на колегите си, че неуморно работят за изграждането на бъдещето на нашата страна. В обръщението си д-р Георгиева подчерта и ролята на родителите, които са опора на своите деца.

Директорът на учебното заведение Вяра Николова сподели, че 15 септември е ден на надеждите и мечтите. "Това е едно вълнуващо пътешествие, в което ще откривате нови знания, ще намирате приятели и ще растете любознателни“, каза на учениците Николова. Тя ги призова още да бъдат отговорни и постоянни, както и да вярват в силите си. "Убедена съм, че с общи усилия нашите деца ще растат като добри и достойни хора, защото знанието е най-мощното средство, с което можем да променим света“, допълни още тя.

Днес за първи път училищният праг в ОУ "Алеко Константинов“ прекрачиха 24 първокласници и 15 деца от т.нар. подготвителна група. В училището през настоящата учебна година ще се обучават малко над 150 ученици.

Още по темата:
Все още няма коментари към статията.
