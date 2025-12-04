Мариана Кирова ще представи новата си книга "Приключенията на една блондинка" в Регионалната библиотека "Любен Каравелов" в Русе. Това обяви Регионалната библиотека на своя сайт.Заедно с авторката на представянето, днес от 17:30 ч. в читалнята на библиотеката ще присъства и д-р Звезделина Братанова, редактор на изданието.В книгата са включени роман и пет разказа с актуална тематика, сред които "Операция "Актиния", спечелил първа награда за криминален разказ на българската секция на Международната асоциация на писателите криминалисти (АІЕР), а така също и разказът "Къщата на Калиопа" с русенски сюжет, който е публикуван във Франция.В "Приключенията на една блондинка" Мариана Кирова пренася читателите си в света на Мери - млада дипломатка, която среща живота с лекота, хумор и оптимизъм, дори пред трудности и непредвидени ситуации.Мариана Кирова е филолог и журналист, автор на 3 стихосбирки, 2 сборника с разкази, два романа и на повече от 900 коментара, анализи и интервюта. Работи в Националния литературен музей в София.