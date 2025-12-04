Мариана Кирова ще представи новата си книга "Приключенията на една блондинка" в Русе
© Регионална библиотека - Русе
Заедно с авторката на представянето, днес от 17:30 ч. в читалнята на библиотеката ще присъства и д-р Звезделина Братанова, редактор на изданието.
В книгата са включени роман и пет разказа с актуална тематика, сред които "Операция "Актиния", спечелил първа награда за криминален разказ на българската секция на Международната асоциация на писателите криминалисти (АІЕР), а така също и разказът "Къщата на Калиопа" с русенски сюжет, който е публикуван във Франция.
В "Приключенията на една блондинка" Мариана Кирова пренася читателите си в света на Мери - млада дипломатка, която среща живота с лекота, хумор и оптимизъм, дори пред трудности и непредвидени ситуации.
Мариана Кирова е филолог и журналист, автор на 3 стихосбирки, 2 сборника с разкази, два романа и на повече от 900 коментара, анализи и интервюта. Работи в Националния литературен музей в София.
Деветият фестивал на китайската култура в Русе потопи посетителите в традиционните азиатски изкуства
29.11
В Екомузей с аквариум ще бъде представена изложба, посветена на ХХХIII изследователска мисия до Антарктида
27.11
Русе на протест срещу правителството и местната власт
20:35 / 03.12.2025
Този петък ще се извърши машинно метене на една улица в Русе
19:47 / 03.12.2025
