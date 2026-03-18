"Мартенски музикални дни" в Русе между 19 и 22 март: Четири дни на симфоничен блясък и камерно съвършенство
Този четвъртък Симфоничният оркестър на Държавна опера – Варна, под палката на световно признатия маестро Павел Балев, ще представи програма, обединяваща европейския модернизъм и българската класика. Звездни солисти във вечерта ще бъдат виртуозните цигулари Мариан Краев и Красимир Щерев. Публиката ще се наслади на ефирния Дебюси, динамичния Концерт за две цигулки от Мартину и емблематичната, наситена с фолклорен дух Симфония №1, от Любомир Пипков.
На 20 март (петък) фестивалът ще ни срещне с легендарния струнен квартет "JERUSALEM“. Като един от водещите камерни ансамбли в света, квартетът триумфира на сцените на Карнеги Хол и Уигмор Хол и е носител на престижните отличия "Diapason d’Or“ и наградата на списание "BBC Music“. Музикантите ще представят дълбока интерпретация на три знакови произведения - жизнерадостния квартет "Изгрев“ на Хайдн, психологическата драма на Яначек "Кройцерова соната“ – вдъхновена от повестта на Толстой и изпълнена с над 50 промени в темпото, и новаторския Квартет № 13 на Бетовен. Изпълнението обещава да разкрие уникалния баланс между техничност и емоция, с който съставът очарова световната критика.
На 21 март от 19 ч. в Доходното здание маестро Найден Тодоров и Софийска филхармония ще представят впечатляваща среща на епохи и стилове. Звездата на вечерта Виви Василева ще изпълни виртуозния концерт за перкусии на кинолегендата Дани Елфман – динамична и "революционна“ творба, вдъхновена от екзотични ритми. Програмата ще бъде допълнена от вечната красота и ориенталския блясък на сюитата "Шехерезада“ от Римски-Корсаков.
В неделя фестивалът ще представи интригуващия проект "Music for a while или Колко джаз има в барока“ – смела среща между класика и импровизация с участието на квинтет "Пилекадоне“, джаз триото на Константин Костов и сопраното Румяна Костова. Програмата предлага шедьоври на Пърсел и Хендел в майсторски джаз аранжименти, които обединяват духов квинтет, джаз трио и вокал в органична и модерна симбиоза.o
