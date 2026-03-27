Седмичния график на "Консорциум Еко Русе Груп ДЗЗД“ за миене на пътните платна на територията на Русе за периода от 30 март до 3 април, както и графика на служителите на ОП "Паркстрой“ е публикуван. Вижте ТУК.

Ще бъдат измити ул. "Българска морава", ул. "Гевгели", ул. "Иларион Макариополски", ул. "Филип Станиславов", ул. "Опълченска", ул. "Доростол" 

ул. "Плиска", ул. "Битоля", ул. "Митрополит Григорий" ал. "Възраждане", ул. "Скопие" , ул. "Св. Наум", ул. "Майор Узунов", ул. "Мостова", ул. "Стефан Стамболов", ул. "Николаевска", ул. "Мадарски конник", ул. "Солун" и ул. "Капитан Маринов" и ул. "Борисова"

Както и булевардите "Трети март", бул. "Скобелев", бул. "Съединение", бул. "Придунавски".