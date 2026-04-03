В Община Русе днес се проведе встъпителна пресконференция по проект "Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ (Договор №BG16FFPR003-1.001-0011-C03), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Основните цели и дейности бяха представени от ръководителя на проекта и заместник-кмет на община Русе – Димитър Недев, и заместник-ръководителя на проекта – Ивайло Кадишев, директор на дирекция "Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“. В изпълнението на дейностите Община Русе си партнира с "Общински транспорт Русе“ ЕАД.

Мащабният проект залага на модернизиране на автопарка чрез закупуване на 8 нови електрически автобуса и чрез инсталирането на 8 зарядни станции за нуждите на градския транспорт. Ще се обновят всичките 188 автобусни спирки в Русе като ще се облепят с ударозащитно бронирано фолио по стъклените части и ще бъдат поставени фотоволтаични панели. Предвижда се рехабилитация на бул. "Тутракан“, която ще обхване обновяване на уличната инфраструктура на участък от 700 метра, благоустрояване чрез улично озеленяване на 1400 квадратни метра и изграждане на 700 метра велоалея. На ключови натоварени кръстовища в града ще бъдат монтирани 48 специализирани филтърни куба за борба с фините прахови частици. Целта е да се създаде модерна и привлекателна транспортна инфраструктура, по-ефективен и екологичен градски транспорт и да се постигне значително по-чисти градска среда и въздух.

Общият бюджет на инициативата възлиза на 10 561 438 евро. От тях финансирането от Европейския съюз е 8 056 952, националното финансиране е 1 421 815 евро, а собственият принос на Община Русе е 1 082 670 евро.

Проектът ще бъде изпълняван в рамките на 36 месеца, като крайният срок за приключване на всички дейности е 30 юни 2028 г. Очаква се Русе да стане по-зелен, по-технологичен и по-удобен за придвижване град, отговарящ на съвременните европейски стандарти за качество на живот.