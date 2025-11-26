Русенският клон на Национално дружество "Традиция“ отбелязва своя четвърт век с впечатляваща юбилейна инициатива на 29 ноември пред Паметника на Свободата. Членовете на организацията ще представят богата експозиция от оръжия, униформи и оборудване от епохата на българските борби за национално освобождение и обединение.Посетителите ще имат възможност да разгледат редки експонати, да научат любопитни факти от българската военна история и дори да облекат автентични униформи за снимки в исторически стил. Специално подготвена постерна изложба ще представи най-значимите моменти от дейността на дружеството през последните 25 години.Събитието е част от проекта "Дружество "Традиция“ – 25 години работа за Русе и България“, реализиран по програма "Култура“ на Община Русе.Изложбата ще бъде достъпна за публика от 10:30 до 13 часа.