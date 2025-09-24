Мащабно противопожарно учение ще се проведе в Индустриалния парк в Русе

© На 26 септември 2025 г. (петък), на територията на "ЛПМ Експрес“ ЕООД в местността "Слатина“, гр. Русе, ще се проведе пожаро-тактическо занятие със силите и средствата на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе и съставните части на Единната спасителна система. То е част от ежегодните цели на ГДПБЗН – МВР за реагиране при пожари бедствия и извънредни ситуации със съставните части на Единната спасителна система, доброволните формирования, юридическите и физически лица.



Учението ще се проведе от 10:00 ч. в складови площи на "ЛПМ Експрес“ ЕООД, ул. "Индустриален парк“.



Изходна обстановка:



Според предварително зададения сценарий - на тел. 112 е подаден сигнал за възникнал пожар в складово помещение и повишена опасност от разпространение на по-голяма площ, има и пострадали.



Цел на занятието:



Основната тема на учението е: "Действия на ръководителя на място и силите и средствата на РДПБЗН – Русе за локализиране и ликвидиране на пожар в склад за промишлени стоки.“



Занятието е насочено към изпитване на готовността на ръководния и оперативния състав за реакция при пожари в складови площи, подобряване на координацията между службите, както и технически и тактически тренинг за ефективна реакция в усложнена обстановка. То цели подготовка и тренировка на екипите от Единната спасителна система за действия при реален инцидент, съобщи полицията.



Ще бъдат отработени: Разузнаване и оценка на пожарната обстановка; Организиране на действия по евакуация; Оказване на помощ на пострадали; Гасителни действия в склад със специфични стоки, материали и оборудване; Координация между служби и институции и др.



Участници:



В занятието ще се включат: Екипи на Първа и Втора РСПБЗН – Русе; Сектор СОД – Русе; Група оперативен център на РДПБЗН – Русе; Длъжностни лица от временния оперативен щаб (ВОЩ) на РДПБЗН – Русе; Представители на ОДМВР – Русе, ЦСМП – Русе, Областния съвет на БЧК – Русе, "Енерго Про“; Доброволци от Доброволното формирование на Община Русе; Представители на обекта-домакин.



