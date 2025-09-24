Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Мащабно противопожарно учение ще се проведе в Индустриалния парк в Русе
Автор: Велизара Ангелова 15:31Коментари (0)48
©
На 26 септември 2025 г. (петък), на територията на "ЛПМ Експрес“ ЕООД в местността "Слатина“, гр. Русе, ще се проведе пожаро-тактическо занятие със силите и средствата на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе и съставните части на Единната спасителна система. То е част от ежегодните цели на ГДПБЗН – МВР за реагиране при пожари бедствия и извънредни ситуации със съставните части на Единната спасителна система, доброволните формирования, юридическите и физически лица.

Учението ще се проведе от 10:00 ч. в складови площи на "ЛПМ Експрес“ ЕООД, ул. "Индустриален парк“.

Изходна обстановка:

Според предварително зададения сценарий - на тел. 112 е подаден сигнал за възникнал пожар в складово помещение и повишена опасност от разпространение на по-голяма площ, има и пострадали.

Цел на занятието:

Основната тема на учението е: "Действия на ръководителя на място и силите и средствата на РДПБЗН – Русе за локализиране и ликвидиране на пожар в склад за промишлени стоки.“

Занятието е насочено към изпитване на готовността на ръководния и оперативния състав за реакция при пожари в складови площи, подобряване на координацията между службите, както и технически и тактически тренинг за ефективна реакция в усложнена обстановка. То цели подготовка и тренировка на екипите от Единната спасителна система за действия при реален инцидент, съобщи полицията.

Ще бъдат отработени: Разузнаване и оценка на пожарната обстановка; Организиране на действия по евакуация; Оказване на помощ на пострадали; Гасителни действия в склад със специфични стоки, материали и оборудване; Координация между служби и институции и др.

Участници:

В занятието ще се включат: Екипи на Първа и Втора РСПБЗН – Русе; Сектор СОД – Русе; Група оперативен център на РДПБЗН – Русе; Длъжностни лица от временния оперативен щаб (ВОЩ) на РДПБЗН – Русе; Представители на ОДМВР – Русе, ЦСМП – Русе, Областния съвет на БЧК – Русе, "Енерго Про“; Доброволци от Доброволното формирование на Община Русе; Представители на обекта-домакин.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:55 / 23.09.2025
Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време –  любим за феновете на попа и ценителите на операта
Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време –  любим за феновете на попа и ценителите на операта
16:38 / 22.09.2025
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
22:19 / 23.09.2025
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
13:22 / 22.09.2025
На 56 години русенецът Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години русенецът Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
08:58 / 22.09.2025
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
12:22 / 22.09.2025
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: