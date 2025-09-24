ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Мащабно противопожарно учение ще се проведе в Индустриалния парк в Русе
Учението ще се проведе от 10:00 ч. в складови площи на "ЛПМ Експрес“ ЕООД, ул. "Индустриален парк“.
Изходна обстановка:
Според предварително зададения сценарий - на тел. 112 е подаден сигнал за възникнал пожар в складово помещение и повишена опасност от разпространение на по-голяма площ, има и пострадали.
Цел на занятието:
Основната тема на учението е: "Действия на ръководителя на място и силите и средствата на РДПБЗН – Русе за локализиране и ликвидиране на пожар в склад за промишлени стоки.“
Занятието е насочено към изпитване на готовността на ръководния и оперативния състав за реакция при пожари в складови площи, подобряване на координацията между службите, както и технически и тактически тренинг за ефективна реакция в усложнена обстановка. То цели подготовка и тренировка на екипите от Единната спасителна система за действия при реален инцидент, съобщи полицията.
Ще бъдат отработени: Разузнаване и оценка на пожарната обстановка; Организиране на действия по евакуация; Оказване на помощ на пострадали; Гасителни действия в склад със специфични стоки, материали и оборудване; Координация между служби и институции и др.
Участници:
В занятието ще се включат: Екипи на Първа и Втора РСПБЗН – Русе; Сектор СОД – Русе; Група оперативен център на РДПБЗН – Русе; Длъжностни лица от временния оперативен щаб (ВОЩ) на РДПБЗН – Русе; Представители на ОДМВР – Русе, ЦСМП – Русе, Областния съвет на БЧК – Русе, "Енерго Про“; Доброволци от Доброволното формирование на Община Русе; Представители на обекта-домакин.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: