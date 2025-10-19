ЗАРЕЖДАНЕ...
Медици от Русе и областта бяха отличени за професионализма, хуманизма и приноса си към здравеопазването
© Областна администрация Русе
Събитието се състоя тази вечер в Доходното здание и бе по повод Деня на българския лекар – 19 октомври. То бе организирано за осми пореден път от Лечебни заведения "МЕДИКА“.
На него бяха поканени всички лечебни заведения и партньорски организации, които работят за здравето на жителите на Русе и съседните области.
Освен почетния знак на съсловната организация те получиха и грамоти от областния управител Драгомир Драганов и кмета Пенчо Милков. Сред гостите на събитието бяха още заместник областният управител Георги Георгиев, народни представители и редица представители на местни и държавни институции. Наградени бяха д-р Пламен Жеков – специалист по кардиология и вътрешни болести, медицински директор на УМБАЛ "Медика“ и член на Управителния съвет на Регионалната колегия на Български лекарски съюз; д-р Силви Йорданов, който е коремен хирург в УМБАЛ "Канев“ и началник на Централна операционна в болницата; д-р Силва Каралъмова – специалист по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия в Белодробната болница "Д-р Димитър Граматиков“; д-р Росина Дякова – специалист по нервни болести в МБАЛ "Юлия Вревска“ в град Бяла; д-р Гергана Димитрова, която е специалист по обща медицина, общопрактикуващ лекар; д-р Ангел Ангелов – психиатър в Центъра за психично здраве в Русе; д-р Николай Евгениев – специалист по пневмология, фтизиатрия и медицинска онкология в Комплексния онкологичен център в Русе и д-р Елка Тодорова - специалист по кожни и венерически болести в Специализирана извънболнична медицинска помощ.
В изказването си пред медиците Драганов посочи, че русенските лечебни заведения и тези в региона са действително на европейско ниво. "Тук лекарите и медицинските специалисти не жалят сили и работят действително неуморно за доброто на пациентите“, заяви Драганов. "Когато един лекар бъде награден, това е не просто личен успех, а признание за значението на медицинската професия. Такива награди вдъхновяват и другите медици да продължават да се развиват и да работят с още повече отдаденост“, допълни
областният управител и отбеляза, че държавата и обществото трябва да насърчават подобни инициативи, защото чрез тях се подчертава колко важна е грижата за човека. "Подобни награди са символ на благодарност, човечност и надежда – напомняне, че всяко добро дело има значение и че истинските герои често носят бяла престилка“, категоричен бе Драганов. Той сподели още, че ролята на държавата в подкрепата на лекарите е от ключово значение за развитието на здравеопазването и за благополучието на обществото.
"Вие правете чудеса, стоите на границата не само между здравето и болестта, но и между това човек да падне духом и да се сломи или да има надежда. Когато отидете на работа не просто работите, Вие служите. Не е достатъчно само да кажем благодаря, защото виждаме труда Ви в непрекъснато променящи се условия, Вие работите и се усъвършенствате, ние Ви ценим, уважаваме и виждаме какво правите и осъзнаваме, че Вашата дейност е тази, която ни крепи като здраво и силно общество“, заяви от своя страна кметът Милков.
"Да бъдеш лекар означава да носиш надежда. Това е мисия, която не приключва с края на работния ден“, каза председателят на Регионалната колегия на БЛС д-р Орлин Кожухаров. Той бе и човекът, който връчи почетните знаци на лекарите от името на съсловната организация. Също така д-р Кожухаров заяви, че утре на официална церемония на Българския лекарски съюз в София ще бъде отличена д-р Евелина Димова, която е началник на клиничната лаборатория в Университетска болница "Медика Русе“. Отличието ѝ се дава за приноса, който има в развитието на авторитета на Българския лекарски съюз на национално ниво.
Церемонията продължи със стендъп комедията на Димитър Иванов - Капитана – "Хомеопатия за душата“. Спектакълът е подарък от създателя и управител на лечебни заведения "Медика" в Русе проф. д-р Кирил Панайотов.
