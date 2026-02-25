На 25 февруари 2026 г. Лечебни заведения МЕДИКА - Русе подписаха меморандум за сътрудничество с Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ) – националната представителна организация на лекарските асистенти и фелдшерите в България.Документът поставя основа за дългосрочно партньорство в интерес на пациентите, качеството на медицинската помощ и устойчивото развитие на здравната система.Съуправителят на Лечебни заведения МЕДИКА Алисе Муртезова проведе работна среща с Александър Александров – председател на УС на БСЛАФ, Галина Захариева – заместник-председател, и Радослав Дудев – член на УС на съсловната организация. В рамките на разговорите бяха обсъдени принципни позиции и конкретни възможности за по-пълноценно приложение на професията "лекарски асистент" в болничната медицинска помощ.Меморандумът предвижда обмен на опит, работни срещи, обучения и съвместни инициативи, насочени към надграждане на уменията на лекарските асистенти и фелдшерите и подобряване организацията на медицинската дейност.Сред първите конкретни стъпки е изготвянето на годишен план за надграждащи обучения за лекарски асистенти, които ще се провеждат в Лечебни заведения МЕДИКА и са насочени към практическо повишаване на компетентностите и прилагане на добри практики в реална клинична среда.Двете страни заявиха готовност да съдействат и за по-широкото прилагане на този модел в други лечебни заведения, така че лекарските асистенти да бъдат използвани по-пълноценно там, където системата изпитва кадрови дефицит.По време на срещата беше представено и концептуално предложение на БСЛАФ за нормативни промени, насочени към по-ясна регламентация на професионалната дейност на лекарските асистенти - включително възможности за работа в болничната помощ, участие в клинични екипи, въвеждане на професионални стандарти и механизми за обучение и финансиране."Подписването на този меморандум е конкретна стъпка към по-добра организация на медицинската дейност и по-ефективно използване на наличния човешки ресурс. В условията на кадрови дефицит трябва да прилагаме работещи решения, които гарантират качество и сигурност за пациентите," заяви Алисе Муртезова.Според Александър Александров целта е да бъде показан неизползваният потенциал на професията "лекарски асистент" и да се работи за решаване на дългогодишни проблеми чрез ясни правила, стандарти и възможности за развитие в болничната и извънболничната помощ.Партньорството между МЕДИКА и БСЛАФ е стъпка към по-модерна и устойчива организация на здравните грижи, в която професионалният потенциал на лекарските асистенти ще бъде използван пълноценно в полза на пациентите.