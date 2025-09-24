Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Меморандум в помощ на пострадалите от инсулт ще бъде създаден в Русе
Автор: Георги Кирилов 17:22Коментари (0)47
©
Работна среща, посветена на превенцията на инсулта и развитието на социални услуги за пациентите, преживели това заболяване, се състоя днес в Регионална библиотека "Любен Каравелов". Тя беше организирана от Асоциацията за инсулт и афазия със съдействието на Община Русе. В разговорите се включиха заместник-кметът Димитър Недев, Искра Иванова, началник на отдел "Здравни дейности" в Община Русе, инж. Дорина Добрева, председател на Управителния съвет на Асоциация за инсулт и афазия, д-р Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията, лекари от УМБАЛ "Медика“, представители на РЗИ, БЧК, медицински специалисти, социални организации и др.

Заместник-кметът Димитър Недев обърна внимание към необходимостта от качествени и достъпни социални услуги за хората, преживели мозъчен инсулт. "В тази връзка Община Русе ще работи активно за разширяване на мрежата от социални услуги за преживелите инсулт; за търсене на партньорства с НПО и частни доставчици за решаване на този проблем; кандидатстване за национални и европейски програми за финансиране; повишаване на информираността сред гражданите“, заяви Недев. Той апелира към здравните специалисти, социалните работници, неправителствените организации, бизнеса и самите граждани - да се включат активно в този процес. "Само заедно можем да изградим система от услуги, която наистина отговаря на нуждите на най-уязвимите членове на нашата общност“, каза заместник-кметът. Той пое ангажимент за проучване на възможността "Домашен социален патронаж" да развие такава дейност, която да се включи към социалната карта за 2027 г. Така ще се увеличат както услугите, които предлага, така и дейността си, като част от ангажиментите му да се насочи към подкрепа на прекаралите инсулт.

Сред дискутираните идеи бяха да се увеличи броят на БЧК доброволците в училищата, да се информират гражданите да се обръщат към Спешна помощ веднага, след като забележат първите признаци на инсулт, да се инвестира във внедряване на роботизираната рехабилитация в лечебните заведения, да бъде изградено социално заведение за лежащо болни хора, прекарали инсулт, личните асистенти да се обучат как да се грижат за пациенти с инсулт, съобщи Общината.

Участниците се обединиха около становището, че превенцията е най-ефективният метод в борбата с инсулта и че устойчивите социални услуги за хора, преживели инсулт, са от критично значение за възстановяването и реинтеграцията на пациентите в обществото.

Присъстващите се съгласиха да подготвят Меморандум в помощ на пострадалите от инсулт. Той ще бъде създаден под егидата на Община Русе и ще представя на пациента пътя за преодоляване на последиците от инсулта, като посочва кои институции и по какъв начин могат да съдействат за възстановяване след преживян инсулт.

 







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:55 / 23.09.2025
Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време –  любим за феновете на попа и ценителите на операта
Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време –  любим за феновете на попа и ценителите на операта
16:38 / 22.09.2025
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
22:19 / 23.09.2025
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
13:22 / 22.09.2025
На 56 години русенецът Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години русенецът Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
08:58 / 22.09.2025
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
12:22 / 22.09.2025
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Водна криза
Процедурата за избор на нов главен прокурор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: