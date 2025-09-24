ЗАРЕЖДАНЕ...
|Меморандум в помощ на пострадалите от инсулт ще бъде създаден в Русе
Заместник-кметът Димитър Недев обърна внимание към необходимостта от качествени и достъпни социални услуги за хората, преживели мозъчен инсулт. "В тази връзка Община Русе ще работи активно за разширяване на мрежата от социални услуги за преживелите инсулт; за търсене на партньорства с НПО и частни доставчици за решаване на този проблем; кандидатстване за национални и европейски програми за финансиране; повишаване на информираността сред гражданите“, заяви Недев. Той апелира към здравните специалисти, социалните работници, неправителствените организации, бизнеса и самите граждани - да се включат активно в този процес. "Само заедно можем да изградим система от услуги, която наистина отговаря на нуждите на най-уязвимите членове на нашата общност“, каза заместник-кметът. Той пое ангажимент за проучване на възможността "Домашен социален патронаж" да развие такава дейност, която да се включи към социалната карта за 2027 г. Така ще се увеличат както услугите, които предлага, така и дейността си, като част от ангажиментите му да се насочи към подкрепа на прекаралите инсулт.
Сред дискутираните идеи бяха да се увеличи броят на БЧК доброволците в училищата, да се информират гражданите да се обръщат към Спешна помощ веднага, след като забележат първите признаци на инсулт, да се инвестира във внедряване на роботизираната рехабилитация в лечебните заведения, да бъде изградено социално заведение за лежащо болни хора, прекарали инсулт, личните асистенти да се обучат как да се грижат за пациенти с инсулт, съобщи Общината.
Участниците се обединиха около становището, че превенцията е най-ефективният метод в борбата с инсулта и че устойчивите социални услуги за хора, преживели инсулт, са от критично значение за възстановяването и реинтеграцията на пациентите в обществото.
Присъстващите се съгласиха да подготвят Меморандум в помощ на пострадалите от инсулт. Той ще бъде създаден под егидата на Община Русе и ще представя на пациента пътя за преодоляване на последиците от инсулта, като посочва кои институции и по какъв начин могат да съдействат за възстановяване след преживян инсулт.
