Мерцедес излетя на тротоара след сблъсък на "Борисова"
По неофициална информация, лек автомобил "Мерцедес" е излязъл от пътното платно след удар с друга кола. "Мерцедесът" се качил изцяло на тротоара, като се и е спрял непосредствено пред витрината на магазин. Вторият автомобил е останал на пешеходната пътека.
Към момента няма официална информация от ОДМВР – Русе за пострадали. От кадрите можем да видим, че има материални щети. На мястото е имало екипи на полицията.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.