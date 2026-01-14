Зрелищна катастрофа блокира движението на натоварено кръстовище в Русе. Инцидентът станал на улиците "Борисова" и "Скобелев" в пиков час тази вечер, съобщават очевидци в социалните мрежи.По неофициална информация, лек автомобил "Мерцедес" е излязъл от пътното платно след удар с друга кола. "Мерцедесът" се качил изцяло на тротоара, като се и е спрял непосредствено пред витрината на магазин. Вторият автомобил е останал на пешеходната пътека.Към момента няма официална информация от ОДМВР – Русе за пострадали. От кадрите можем да видим, че има материални щети. На мястото е имало екипи на полицията.