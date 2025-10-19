ЗАРЕЖДАНЕ...
"Местна кухня в четири сезона" - нов проект на Русенския музей
©
"Местна кухня в четири сезона“ представя рецепти, вкусове, знания и разкази за културата на хранене в Русенско. Изложбата е изградена въз основа на поредица от теренни проучвания, осъществени в осем селища от областта – Мартен, Борово, Ряхово, Полско Косово, Писанец, Чилнов, Новград и Кошов. Пред изследователите жителите на населените места споделят типични рецепти, приготвят ястия и разказват за сезона и повода, при който се поднасят. По този начин специалистите очертават всекидневни и празнични културни практики, обвързани с местната регионална наследена кухня, разбирана като форма на нематериално културно наследство. Паралелно със съхраненото знание, изложбата прави и препратки със съвременността и употребите на храни и продукти.
Изложбата "Местна кухня в четири сезона“ вече гостува във всички населени места, участващи в проектната идея. Това е важна част от споделянето на наследството и неговата децентрализация, чрез осигуряване на достъп до култура в малките населени места.
Изложбата е съпътствана и от няколко интерактивни модула, включващи дигитални разкази, обвързани с конкретни предмети от кухнята, такива, които проследяват връзката между подправки, продукти и ястия, а трети обясняват фолклорни вярвания, свързани с билки, храни и техните предпазващи действия.
Проектът "Местна кухня в четири сезона“ се реализира от Русенския музей с помощта на Национален фонд "Култура“. Той се явява важна стъпка в развитието на темата за локалната гастрономия и формирането на местна кухня, като предпоставка за развитие на туризма чрез културни наследства. На откриването на изложбата ще присъстват и представители на всички места от региона, които се включиха със споделено знание в инициативата, които също ще разкажат за културата на хранене в техните населени места и ще споделят типични продукти, рецепти и готови ястия.
Още от категорията
/
Над 1200 км. изминаха русенските офицери от запаса и резерва в памет на героите от Сръбско-българската война
12:13
Директорът на УМБАЛ "Канев" към лекарите: Всеки ден доказвате, че човечността и състраданието вървят редом с високия професионализъм
11:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.