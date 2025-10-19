Русенският музей ще представи мобилната изложба "Местна кухня в четири сезона“. Откриването е насрочено за вторник, 21 октомври, от 12.00 ч. в Историческия музей. Автори на изложбата са етнографите Искра Тодорова, Десислава Тихолова и Николай Ненов."Местна кухня в четири сезона“ представя рецепти, вкусове, знания и разкази за културата на хранене в Русенско. Изложбата е изградена въз основа на поредица от теренни проучвания, осъществени в осем селища от областта – Мартен, Борово, Ряхово, Полско Косово, Писанец, Чилнов, Новград и Кошов. Пред изследователите жителите на населените места споделят типични рецепти, приготвят ястия и разказват за сезона и повода, при който се поднасят. По този начин специалистите очертават всекидневни и празнични културни практики, обвързани с местната регионална наследена кухня, разбирана като форма на нематериално културно наследство. Паралелно със съхраненото знание, изложбата прави и препратки със съвременността и употребите на храни и продукти.Изложбата "Местна кухня в четири сезона“ вече гостува във всички населени места, участващи в проектната идея. Това е важна част от споделянето на наследството и неговата децентрализация, чрез осигуряване на достъп до култура в малките населени места.Изложбата е съпътствана и от няколко интерактивни модула, включващи дигитални разкази, обвързани с конкретни предмети от кухнята, такива, които проследяват връзката между подправки, продукти и ястия, а трети обясняват фолклорни вярвания, свързани с билки, храни и техните предпазващи действия.Проектът "Местна кухня в четири сезона“ се реализира от Русенския музей с помощта на Национален фонд "Култура“. Той се явява важна стъпка в развитието на темата за локалната гастрономия и формирането на местна кухня, като предпоставка за развитие на туризма чрез културни наследства. На откриването на изложбата ще присъстват и представители на всички места от региона, които се включиха със споделено знание в инициативата, които също ще разкажат за културата на хранене в техните населени места и ще споделят типични продукти, рецепти и готови ястия.