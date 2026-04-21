Денят във вторник ще започне със разкъсана висока облачност, която до обяд ще обхване цялата страна. Ще започнат и валежи от дъжд, като южно от Стара планина, на много места ще бъдат по-интензивни. Това съобщиха синоптиците от Meteo Balkans.

Очакват се и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад, а в източните райони – от север-североизток, като с него ще нахлува по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13°С и 18°С. Почти без валежи ще са крайните северозападни райони от нашата стана. Температурите в Русе ще са между 7°С и 15°С.

В планините времето ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, а над 1600–1700 метра – от сняг. По-съществени валежи се очакват в масивите на Родопите, Странджа и Сакар, където ще има и гръмотевици. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Температурите ще достигат около 7°С на 1200 метра и около 1°С на 2000 метра.

По Черноморието облачността ще се увеличи. По южното крайбрежие валежите ще бъдат по-интензивни и придружени от гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток, като по-късно ще се ориентира от изток. Максималните температури ще са между 14°С и 18°С, температурата на морската вода – около 12°–13°С, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.