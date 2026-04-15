През деня в сряда, времето ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има над Югозападна България, където на места, главно в планинските райони, се очакват слаби валежи от дъжд. Не е изключено и да прегърми. Вятърът ще се задържи от югоизток, в Дунавската равнина – от североизток, и ще е предимно до умерен. Това съобщиха синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от Ruse24.bg.

Максималните температури ще достигнат между 15°С и 20°С, като в Русе ще преобладават от 5°С до 20°С.

В планинските райони облачността ще бъде по-често значителна. На места ще има слаби валежи от дъжд, а над около 2200 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток.

Температурите ще бъдат около 13°С на 1200 метра и около 2°С на 2000 метра височина.

По крайбрежието ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от югоизток, а след обяд от изток.

Максималните температури ще са между 12°С и 15°С, температурата на морската вода – между 9°С и 11°С. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

През нощта срещу сряда валежи от дъжд се очакват в Централна Сърбия, Северна Сърбия и Динарските планини. През деня ще е предимно слънчево и ще се затопля. След обяд над планинските райони ще се развива и купесто-дъждовна облачност.