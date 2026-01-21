Днес минималните температури ще бъдат между минус 7°С и минус 3°С, съобщиха от Meteo Balkans. По-ниски ще са температурите по високите полета на Североизточна и Централна България – до минус 12–14°С. В Рила и Пирин ще е още по-студено – до минус 15–16°С.През деня в сряда, около и след обяд започналото от югозапад увеличение на облачността ще обхване почти цялата страна. След обяд и през нощта срещу четвъртък се очакват валежи от дъжд и сняг, като от сняг ще са валежите по високите полета на Южна Централна България и в планинските райони, а от дъжд – в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие. В Централна Северна България и Югоизточна България се очакват валежи от дъжд, като там ще има и по-висок риск от поледици!Максималните температури ще бъдат между минус 3°С и плюс 3°С в почти цялата страна, а на места в Югозападна България – до +5°С / +6°С.Очаква се силен снеговалеж, като прогнозата за снежна покривка е между 5 и 15 сантиметра. Най-засегнати ще бъдат Северна Централна България и крайните югоизточни райони. Синоптиците предупреждават за умерена до опасна поледица ("черен лед"), която е възможна и в района на Шумен.Meteo Balkans апелира към шофьорите да бъдат особено внимателни през следващите часове – да карат с подходяща скорост, да спазват дистанция и да избягват рискови изпреварвания, тъй като се очакват неблагоприятни метеорологични условия.