Днес времето в страната ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от северозапад. По-силен ще е в Дунавската равнина. Минималните температури ще се задържат в интервала между 5°С и 10°С. Това съобщиха синоптиците от Meteo Balkans.

Денят във вторник, ще започне с разкъсана облачност, която в следобедните часове на много места ще се увеличи до значителна. По-нестабилна ще бъде атмосферата в Южна България, където ще се развива купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни, на места интензивни валежи, придружени от гръмотевици.

Вятърът от запад ще се усили и ще бъде умерен, а на места – временно силен и поривист. Най-силни ще са поривите в района на Пазарджик - до 70-80 км/час. Дневните температури ще се повишат и ще достигнат между 15°С и 20°C, като в югозападните райони ще бъдат по-високи – до около 24-25°C. В Русе се очаква тепературите да достигнат 18°C.

В планинските райони облачността ще бъде разкъсана, а след обяд и значителна. В Южна България в следобедните часове ще донесат валежи и гръмотевици. Ще духа силен северозападен вятър, а по високите части – временно бурен. Температурите ще бъдат около 11°С на 1200 метра и около 4°С на 2000 метра.

Над Черноморския регион облачността също ще бъде разкъсана сутрешните часове на места по северното крайбрежие са възможни слаби превалявания. Вятърът ще бъде до умерен – до обяд от североизток, а след обяд ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са между 11°С и 13°С Вълнението на морето ще бъде слабо – около 1–2 бала.