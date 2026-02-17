Меteo Bulgaria: Значителна снежна покривка ще натрупа в Северна България
От северозапад на югоизток дъждът ще преминава в сняг и ще се трупа снежна покривка, по-значителна в Централна Северна и Североизточна България – там са възможни места с до и над 20 см.
Ще има условия и за виелици и заледявания!
Валежите в крайния североизток ще спрат най-късно – чак утре по обед или в ранния следобед.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Благотворителният концерт "Гласове и мандолини за Скури" в Русе с кауза за изграждане на водно-рехабилитационен център
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Снеговалеж и лошо време утре в Русенско
21:31 / 16.02.2026
148 години от Освобождението на Русе ще бъдат отбелязани на 20 фе...
14:44 / 16.02.2026
Постоянните комисии на Общински съвет - Русе обсъждат ключови въп...
14:39 / 16.02.2026
Пожар изпепели къща в Русе
12:46 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.