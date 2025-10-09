Метеорологичната обстановка в област Русе се подобрява, за сега няма опасност от преливане на реките

© Нормализира се ситуацията в Русенско след поройните дъждове през последните дни. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов.



Само за изминалите три денонощия и половина в региона са регистрирани над 200 л/ кв. м. дъжд, като най-голямо количество е отчетено от станцията край "Образцов чифлик“ – около 250 л/кв. м. Прибавяйки и валежите от миналата седмица сумарното количество дъжд в областта на места достига 300 л/кв. м., което е около шест пъти повече спрямо средномесечната норма за октомври.



Драганов заяви, че никъде в региона няма населени места с прекъснато електрозахранване, водоподаване или телекомуникации.



Следи се ситуацията и с нивото на водоемите. Реките Янтра и Русенски Лом се повишават, но все още са далеч от критичните прагове за приливане. По-късно през деня Драганов ще извърши оглед на най-рисковите участъци.



Сутринта той посети един от най-проблемите райони – този при "Свободна зона“. Там към момента все още със сили и средства на Регионална дирекция за пожарна безопасност и защита на населението и Община Русе се отводнява. Очакванията са отводняването да продължи и през утрешния ден.



Според метеоролозите ще започне разкъсване на облачността, но в края на днешния ден, както и в неделя и понеделник има риск от нови, но значително по-слаби валежи.