Метеоролозите предупреждават: Поледици и мокър сняг в Русенско
В неделя южен вятър ще се усили чувствително, а температурите ще започнат бързо да се повишават. Максималните стойности ще достигнат между 8° и 13° в града и околностите, а в Лудогорието и по поречието на Дунав – между 5° и 8°.
Жителите и шофьорите се призовават да се движат внимателно, особено по заледени участъци, и да следят актуалните метеорологични предупреждения.
