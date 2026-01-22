Според последните данни от метеоролозите, днес дъждът в Русенско може да премине в мокър сняг, което създава условия за поледици. От петък до неделя се очаква предимно облачно и мъгливо време, като опасността от заледявания ще остане.В неделя южен вятър ще се усили чувствително, а температурите ще започнат бързо да се повишават. Максималните стойности ще достигнат между 8° и 13° в града и околностите, а в Лудогорието и по поречието на Дунав – между 5° и 8°.Жителите и шофьорите се призовават да се движат внимателно, особено по заледени участъци, и да следят актуалните метеорологични предупреждения.